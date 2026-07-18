Kontrakt do 2029 roku mówi wszystko. Wisła ma wobec niego konkretny plan

Wisła Kraków pozyskała Oumara Conte, który podpisał kontrakt z Białą Gwiazdą do czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia. Zawodnik rozpocznie od gry w drugiej drużynie.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków bierze go pod swoje skrzydła. Klub wierzy, że odkrył przyszłą gwiazdę

Wisła Kraków sfinalizowała ruch, który ma być kolejnym elementem budowania zaplecza i poszukiwania zawodników z potencjałem na przyszłość. Oumar Conte związał się z 13-krotnym mistrzem Polski długoterminową umową. Jego celem będzie stopniowe przebijanie się do pierwszego zespołu prowadzonego przez Mariusza Jopa.

Jak poinformowało biuro prasowe Wisły, młody piłkarz zasili szeregi drugiej drużyny i będzie walczył o swoją szansę w seniorskiej ekipie. Klub przekazał oficjalnie: „Oumar Conté dołącza do Wisły Kraków, podpisując kontrakt obowiązujący do czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia. Zawodnik zasili drugą drużynę i będzie walczył o swoją szansę w pierwszym zespole” – przekazano w komunikacie opublikowanym na platformie X.

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Conte wcześniej przeszedł testy sportowe, podczas których przekonał do siebie sztab szkoleniowy. 19-latek występuje na pozycji lewoskrzydłowego i może pochwalić się doświadczeniem zdobywanym we włoskiej piłce. W przeszłości był związany między innymi z Reggianą, SPAL oraz Pisą, gdzie miał okazję rozwijać się w wymagającym środowisku.

Nowy zawodnik Białej Gwiazdy ma również epizod reprezentacyjny. W przeszłości otrzymał powołanie do młodzieżowej reprezentacji Gwinei do lat 16, co było potwierdzeniem jego talentu i potencjału.

Wisła od dłuższego czasu konsekwentnie szuka młodych piłkarzy, którzy mogą w przyszłości zwiększyć rywalizację w zespole i stać się ważnymi postaciami drużyny. Transfer Conte wpisuje się w tę filozofię.