Man City nie zamierza rezygnować z pomocnika. Jasny plan

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Enzo Maresca wierzy w Tijjaniego Reijndersa

Manchester City zakończył poprzedni sezon bez mistrzostwa Anglii. Po raz pierwszy od dłuższego czasu trofeum Premier League trafiło w ręce Arsenalu, a na Etihad Stadium rozpoczęła się przebudowa zespołu. Jedną z najważniejszych zmian było odejście Pepa Guardioli, który po 10 latach pracy rozstał się z klubem. Jego następcą został Enzo Maresca.

Nowy szkoleniowiec szybko przystąpił do pracy nad kadrą. Klub sprowadził między innymi Elliota Andersona z Nottingham Forest za 135 milionów euro oraz Mathysa Detourbeta z Troyes za 25 milionów euro. Mimo dużych zmian w zespole działacze nie planują rozstania ze wszystkimi zawodnikami, którzy nie spełnili oczekiwań.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jednym z takich piłkarzy jest Tijjani Reijnders. Holenderski pomocnik może otrzymać kolejną szansę na udowodnienie swojej wartości w Manchesterze City. Enzo Maresca ma być przekonany do umiejętności zawodnika i chce pomóc mu wrócić do formy po trudniejszym pierwszym sezonie na Etihad Stadium.

Jak informuje „Football Insider”, włoski trener zamierza uwzględnić Reijndersa w swoich planach na nadchodzące rozgrywki, mimo że pomocnik wzbudza zainteresowanie kilku klubów. Holender rozpoczął swoją przygodę z Manchesterem City bardzo obiecująco, a łącznie zakończył rozgrywki z 7 bramkami na koncie.

W końcówce sezonu jego forma jednak wyraźnie spadła, a wpływ na grę zespołu nie był już tak duży jak wcześniej. To sprawiło, że w mediach zaczęły pojawiać się informacje o możliwym odejściu pomocnika. Jego sytuację monitorują Atletico Madryt oraz Juventus. Manchester City wyraźnie nie zamierza tego lata rozpatrywać ofert za Reijndersa.