Man City nie zamierza rezygnować z pomocnika. Jasny plan

19:34, 18. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Football Insider

Manchester City nie rozważa latem ofert za Tijjaniego Reijndersa. Enzo Maresca nadal wierzy w holenderskiego pomocnika - podaje "Football Insider".

Enzo Maresca
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Enzo Maresca wierzy w Tijjaniego Reijndersa

Manchester City zakończył poprzedni sezon bez mistrzostwa Anglii. Po raz pierwszy od dłuższego czasu trofeum Premier League trafiło w ręce Arsenalu, a na Etihad Stadium rozpoczęła się przebudowa zespołu. Jedną z najważniejszych zmian było odejście Pepa Guardioli, który po 10 latach pracy rozstał się z klubem. Jego następcą został Enzo Maresca.

Nowy szkoleniowiec szybko przystąpił do pracy nad kadrą. Klub sprowadził między innymi Elliota Andersona z Nottingham Forest za 135 milionów euro oraz Mathysa Detourbeta z Troyes za 25 milionów euro. Mimo dużych zmian w zespole działacze nie planują rozstania ze wszystkimi zawodnikami, którzy nie spełnili oczekiwań.

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS i oglądaj Ekstraklasę ZA DARMO przez 3 miesiące. Sprawdź szczegóły oferty

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jednym z takich piłkarzy jest Tijjani Reijnders. Holenderski pomocnik może otrzymać kolejną szansę na udowodnienie swojej wartości w Manchesterze City. Enzo Maresca ma być przekonany do umiejętności zawodnika i chce pomóc mu wrócić do formy po trudniejszym pierwszym sezonie na Etihad Stadium.

Jak informuje „Football Insider”, włoski trener zamierza uwzględnić Reijndersa w swoich planach na nadchodzące rozgrywki, mimo że pomocnik wzbudza zainteresowanie kilku klubów. Holender rozpoczął swoją przygodę z Manchesterem City bardzo obiecująco, a łącznie zakończył rozgrywki z 7 bramkami na koncie.

W końcówce sezonu jego forma jednak wyraźnie spadła, a wpływ na grę zespołu nie był już tak duży jak wcześniej. To sprawiło, że w mediach zaczęły pojawiać się informacje o możliwym odejściu pomocnika. Jego sytuację monitorują Atletico Madryt oraz Juventus. Manchester City wyraźnie nie zamierza tego lata rozpatrywać ofert za Reijndersa.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości