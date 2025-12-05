Losowanie grup MŚ 2026. O której godzinie?

Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2026 zapowiadają się bardzo ciekawie. W turnieju weźmie udział 48 reprezentacji. Dzisiaj natomiast odbędzie się losowanie grup. Sprawdź, o której.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłka na MŚ 2026

O której odbędzie się losowanie grup MŚ 2026

Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2026 zaczną się już za pół roku. Impreza odbędzie się w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Turniej rozpocznie się 11 czerwca i potrwa do 19 lipca 2026 roku. Spotkania będą rozgrywane na 16 arenach.

W piątek, 5 grudnia 2025 roku, odbędzie się losowanie grup przyszłorocznego mundialu. Wydarzenie odbędzie się w Waszyngtonie, a w jego trakcie ma być obecny między innymi prezydent Stanów Zjednoczonych – Donald Trump. Transmisja z wydarzenia będzie dostępna w tradycyjnej telewizji na antenie TVP Sport. Studio zacznie się o godzinie 17:30, z kolei sama ceremonia ma zostać zainaugurowana o godzinie 18:00.

Sprawozdawcami losowania grup na mistrzostwa świata będą: Piotr Sobczyński i Maciej Iwański. Na miejscu będzie też Jacek Kurowski, który będzie między innymi zbierał pierwsze opinie i komentarze po zakończeniu ceremonii losowania.

Jasne jest, że reprezentacja Polski nie jest jeszcze pewna gry na mundialu. Biało-czerwoni mają jeszcze przed sobą grę w barażach. Aby znaleźć się na turnieju, muszą najpierw pokonać Albanię, a następnie zwycięzcę pary Ukraina – Szwecja.

Wiadomo jednocześnie, że w przypadku awansu na mistrzostwa świata w Ameryce Północnej reprezentacja Polski zagrałaby jako ekipa z czwartego koszyka losowania fazy grupowej. Tym samym pewne jest, że na pewno przeciwnikami Biało-czerwonych na turnieju nie będą takie ekipy jak: Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Ghana, Curacao, Haiti czy Nowa Zelandia.

