Kiedy losowanie Pucharu Polski? Kto awansował do ćwierćfinału?

STS Puchar Polski zakończył już granie w 2025 roku. Jasne jest jednocześnie, kiedy będzie losowanie par ćwierćfinałowych w rozgrywkach. Sprawdź termin i godzinę wydarzenia.

Losowanie 1/4 finału STS Pucharu Polski

STS Puchar Polski w tym sezonie zapewnił już kibicom kilka niespodzianek. Za burtą rozgrywek są już między innymi: Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin, Korona Kielce czy Wisła Kraków. W gronie ćwierćfinalistów są natomiast: Avia Świdnik, Chojniczanka Chojnice oraz Zawisza Bydgoszcz.

Ogólnie w tej kampanii rozgrywana jest 72. edycja Pucharu Polski. Trofeum broniła Legia Warszawa, która jednak z rywalizacji odpadła już w 1/16 finału, ulegając Portowcom. Zatem ogólnie o awans do półfinałów w marcu grać będzie pięć ekip z PKO BP Ekstraklasy, jedna z Betclic 2. Ligi i aż dwie drużyny z Betclic 3. Ligi.

Losowanie par 1/4 finału odbędzie się natomiast w najbliższą środę, 10 grudnia, o godzinie 12:00. Mecze ćwierćfinałowe odbędą się w dniach 3-5 marca 2026 roku.

Finał rozgrywek zaplanowany jest natomiast na 2 maja 2026 roku. Najważniejszy mecz w STS Pucharze Polski ma odbyć się na PGE Narodowym w Warszawie. Spotkania półfinałowe mają się natomiast odbyć 1 lub 8 kwietnia.

Jak dotąd najwięcej triumfów w krajowym pucharze w historii ma Legia Warszawa, która sięgała po trofeum 21 razy. Na drugim miejscu pod tym względem jest Górnik Zabrze z sześcioma takimi sukcesami. Trzeci jest natomiast Lech Poznań z pięcioma trofeami.

Lista drużyn z awansem do kolejnej fazy rozgrywek: Górnik Zabrze, Widzew Łódź, Avia Świdnik, Raków Częstochowa, Lech Poznań, Chojniczanka Chojnice, GKS Katowice i Zawisza Bydgoszcz.

