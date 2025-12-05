Transmisja losowania grup MŚ 2026. Gdzie obejrzeć?

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mistrzostwa Świata 2026

Reprezentacja Polski pozna ewentualnych rywali na mundialu

Reprezentacja Polski pod koniec marca powalczy w barażach o awans na mistrzostwa świata 2026. Biało-Czerwoni w półfinale zmierzą się z Albanią, a w ewentualnym finale mogą trafić na Ukrainę lub Szwecję.

Już dzisiaj, w piątek 5 grudnia, drużyna Jana Urbana pozna swoich potencjalnych grupowych rywali na przyszłorocznym mundialu, co dodatkowo podgrzewa atmosferę przed decydującymi spotkaniami.

Ceremonia losowania grup rozpocznie się o godzinie 18:00 czasu polskiego w Centrum Sztuki im. Johna F. Kennedy’ego w Waszyngtonie. Wydarzenie będzie szeroko transmitowane, a polscy kibice zobaczą je na żywo na kanale TVP Sport. Za mikrofonami zasiądą Maciej Iwański oraz Piotr Sobczyński, którzy spełnią rolę komentatorów, omawiając najważniejsze wątki dotyczące układu grup oraz możliwych scenariuszy dla reprezentacji Polski.

Polska, jeśli awansuje na turniej, będzie losowana z czwartego koszyka, co oznacza, że uniknie Jordanii, Republiki Zielonego Przylądka, Ghany, Curacao, Haiti, Nowej Zelandii oraz pozostałych zwycięzców baraży. Mundial 2026, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, potrwa od 11 czerwca do 19 lipca 2026 roku. Impreza zapowiada się jako najważniejsze wydarzenie piłkarskie nadchodzących miesięcy.