Lewandowski zabrał głos nt. Pietuszewskiego. „Może liczyć na moje wsparcie”

Robert Lewandowski dostał pytanie o Oskara Pietuszewskiego. Na konferencji prasowej przyznał, że jeśli będzie taka potrzeba, to służy radą dla młodszego kolegi. Dodatkowo chwalił 17-latka za początek w FC Porto.

MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski służy radą, jeśli Pietuszewski będzie tego potrzebował

Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie w Warszawie przed barażami o awans na Mistrzostwa Świata 2026. W poniedziałek (23 marca) odbyła się pierwsza konferencja prasowa. Udział w niej wziął kapitan Biało-Czerwonych – Robert Lewandowski.

Napastnik musiał zmierzyć się z pytaniem o przyszłość w reprezentacji. Na decyzję napastnika trzeba będzie jeszcze poczekać, ponieważ 37-latek sam nie wie, jak będzie wyglądała jego przyszłość. Jak sam powiedział, jeszcze o tym nie myślał.

Nie zabrakło również wątku o Oskarze Pietuszewskim. Nastolatek robi furorę w FC Porto, a teraz ma szansę zadebiutować w dorosłej reprezentacji. Lewandowski potwierdził, że jeśli będzie taka potrzeba, to udzieli rady i podpowie coś młodemu piłkarzowi. Gracz FC Barcelony chwalił również jego początek w barwach nowego klubu i zasugerował, że drzemie w nim ogromny potencjał.

– Oskar Pietuszewski jest młodym zawodnikiem, wszystko przed nim. Ma bardzo dobry początek, oby tak dalej. Jeśli będzie potrzebował jakiejś rady, to z chęcią mu takiej udzielę, spróbuję coś podpowiedzieć. Każdy zawodnik, który wchodzi do reprezentacji, może liczyć na moje wsparcie – powiedział Robert Lewandowski na konferencji prasowej.

– Oskar ma predyspozycje do tego, żeby rozwinąć swój talent. Już po pierwszych meczach [w Porto] widać, że zaczyna sobie radzić bardzo dobrze, a to tylko z korzyścią dla reprezentacji – dodał.