Wisła Kraków blisko pierwszego transferu po awansie do PKO Ekstraklasy

16:53, 3. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Wisła Kraków jest bliska sprowadzenia nowego środkowego obrońcy, który wkrótce może dołączyć do klubu. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z "Meczyków", chodzi o zagranicznego gracza.

Jarosław Królewski
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Obrońca coraz bliżej transferu do Wisły Kraków

Wisła Kraków zakończyła miniony sezon na pierwszym miejscu w Betclic 1. lidze i znacząco wyprzedziła resztę stawki udowadniając tym samym jednoznaczną przewagę. Nie może więc dziwić, że fani liczą na sukcesy także w PKO Ekstraklasie. Naturalnie, jak w przypadku każdego beniaminka, celem podstawowym będzie utrzymanie się w lidze, ale trudno przypuszczać, że Biała Gwiazda tylko o to będzie grać.

Szczególnie, że klub od dawna zapowiada rozwój i powrót na szczyt. Pomóc w tym będą musiały więc transfery. Pierwszy z nich jest już blisko finalizacji. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Wisła Kraków wkrótce może podpisać kontrakt z nowym środkowym obrońcą. Wiadomo jednak tylko tyle, że jest to zagraniczny zawodnik. Trudno więc spekulować, o kogo konkretnie chodzi.

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Niemniej z pewnością wzmocnienie defensywy będzie kluczowe dla Wisły Kraków. Wiadomo bowiem, że to właśnie defensywą utrzymuje się w lidze, a już przecież w 1. lidze piłkarze tej formacji mieli pewne problemy. Nie może więc dziwić postawienie na transfer do obrony, choć naturalnie potrzeb jest i będzie jeszcze więcej.

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