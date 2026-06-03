GKS Katowice może sięgnąć po piłkarza Legii Warszawa!

17:09, 3. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

GKS Katowice jest zainteresowany sprowadzeniem Patryka Kuna, który po sezonie pożegnał się z Legią Warszawa. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Rafał Górak
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Patryk Kun na celowniku GKS-u Katowice

GKS Katowice w kolejnym sezonie zagra w eliminacjach europejskich pucharów. Powrót Katowiczan na salony to w głównej mierze zasługa Rafała Góraka, który w ostatnich latach z przeciętnego zespołu niższych lig zrobił solidną ekstraklasową markę. Minione rozgrywki to dobitnie potwierdziły.

Wiadomo jednak, że sukces potrzebuje także nowych twarzy, które nadal będą mogły stanowić o rozwoju GieKSy. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, nowym zawodnikiem zespołu z Górnego Śląska może zostać Patryk Kun. Lewy obrońca lub wahadłowy po sezonie pożegnał się z Legią Warszawa i choć był łączony z Wisłą Płock, to teraz jest także na radarze GKS-u.

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Patryk Kun w tym sezonie rozegrał w sumie 19 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Większość czasu na murawie spędził jednak za kadencji Marka Papszuna. Łącznie w barwach klubu z Łazienkowskiej 31-letni wahadłowy wystąpił 88 razy i raz wpisał się na listę strzelców. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 250 tysięcy euro.

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