Liverpool otrzymał niespodziewaną ofertę transferową. Ilya Zabarnyi z Paris Saint-Germain chciałby znów trafić pod skrzydła Andoniego Iraoli i zaoferował swoje usługi The Reds - informuje "Daveockop".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Ilya Zabarnyi chce wzmocnić Liverpool. Oferta na stole

Liverpool rozpoczął już przebudowę składu na kolejny sezon. Wiemy, że od przyszłego sezonu na stanowisku trenera będzie zasiadał Andoni Iraola. Tymczasem Hiszpan może odegrać kluczową rolę w przyszłym transferze. „Daveockop” zdradza, że pod skrzydła trenera chciałby trafić ponownie Ilya Zabarnyi. Obrońca Paris Saint-Germain zaoferował właśnie swoje usługi angielskiemu zespołowi.

Ilya Zabarnyi jest niezadowolony ze swojej roli w Paris Saint-Germain. Reprezentant Ukrainy jest tylko rezerwowym, co nie przypada mu do gustu. Defensor poważnie zastanawia się nad zmianą otoczenia i w tle pojawił się Liverpool. 23-latek jest zdecydowany na ten ruch i chciałby zastąpić Ibrahimę Konate. Francuz lada moment może zostać zawodnikiem Realu Madryt.

Długo nie trwało świętowani Ilyi Zabarnyia z okazji triumfu w Lidze Mistrzów. Ukraiński obrońca chciałby jak najszybciej rozstrzygnąć kwestię swojej przyszłości. Na ten moment nie znamy planów Paris Saint-Germain. To właśnie los 23-latka będzie leżał w rękach paryskiego zespołu.

Ilya Zabarnyi w poprzednim sezonie rozegrał 37 spotkań w koszulce Paris Saint-Germain. Ukrainiec zdołał nawet raz wpisać się na listę strzelców. Udało mu się tego dokonać w rywalizacji ligowej przeciwko Auxerre.