Real Madryt zdecydował ws. Nico Paza. Decyzję podjął Mourinho

Real Madryt dostał zielone światło od Jose Mourinho, aby całkowicie zrezygnować z Nico Paza - donosi Sky Sports. Trwają rozmowy z Como, żeby przekonać ich do wykupienia piłkarza.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nico Paz

Mourinho dał zielone światło, żeby Real zrezygnował Nico Paza

Real Madryt szokuje na rynku transferowym, bo tylko tak można nazwać ostatnie transfery, jakich dokonał Florentino Perez. Raz jeszcze udowodnił, że jest jednym z najlepszych działaczy w świecie piłki nożnej. Na zasadzie wolnego transferu pozyskał dwóch topowych zawodników. Kontrakt z klubem podpisali Bernardo Silva i Ibrahima Konate. Do tego drużynę wzmocnili Marc Cucurella i Denzel Dumfries.

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Cały czas niewyjaśniona pozostaje kwestia Nico Paza. Argentyńczyk od lipca 2024 roku jest związany z Como, ale w jego umowie znajduje się klauzula odkupu o wartości ok. 10 milionów euro. Real Madryt w każdej chwili może z niej skorzystać, lecz piłkarz chce zostać we Włoszech. Wobec tego trwają rozmowy na temat przyszłości 21-latka. Królewscy nie chcą zgodzić się na roczne wypożyczenie.

Z informacji Sky Sports wynika, że Jose Mourinho dał klubowi zielone światło, aby definitywnie odpuścić temat powrotu Nico Paza. Wygląda więc na to, że ofensywny pomocnik nie zagra na Bernabeu. Real Madryt chce jednak zarobić na nim, korzystając z faktu, że jest wyceniany na 80 milionów euro. Naciskają więc na Como, aby wykupili go w miarę możliwości jak najszybciej. W ten sposób najpierw Paz trafiłby do Hiszpanii, po czym od razu wrócił do Serie A, gdzie jest gwiazdą w zespole Cesca Fabregasa.

Paz w barwach Como wystąpił w 75 meczach, w których strzelił 19 bramek i zaliczył 17 asyst.

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