Pululu opuści Ekstraklasę?! Jest na radarze uczestnika Ligi Mistrzów

Afimico Pululu prawdopodobnie opuści na stałe PKO BP Ekstraklasę. Po wygaśnięciu umowy z Jagiellonią Białystok może przenieść się na Cypr. Zabiega o niego Pafos FC, czyli uczestnik Ligi Mistrzów.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pafos FC naciska na pozyskanie Afimico Pululu

Afimico Pululu przez ostatnie trzy lata strzelał bramki na boiskach PKO BP Ekstraklasy w barwach Jagiellonii Białystok. Z Dumą Podlasia sięgnął nie tylko po mistrzostwo Polski, ale osiągnął również sukces na arenie europejskiej, zostając królem strzelców Ligi Konferencji. Po trzech sezonach zdecydował się odejść, a na brak zainteresowania nie może narzekać. Ofert na stole ma co najmniej kilka.

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W grę wchodzi cały czas dalsza gra w Ekstraklasie, ale mimo propozycji z Widzewa Łódź i Wieczystej Kraków piłkarz nastawia się na kierunek zagraniczny. Kilka dni temu Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl pisał o ośmiu/dziewięciu ofertach. Wśród nich była propozycja z cypryjskiego zespołu Pafos FC, które w minionym sezonie grało na poziomie Ligi Mistrzów.

Pafos mocno naciska na Pululu, o czym pisze serwis protathlima.com. Zainteresowanie cypryjskiego klubu wzrosło po jego ostatnim wywiadzie, którego udzielił naszemu serwisowi. Na łamach Goal.pl przyznał, że nastawia się na grę poza Ekstraklasą. Nie wykluczył jednak, że w przyszłości wróci do polskiej ligi.

Pululu w barwach Jagiellonii rozegrał 134 spotkania, w których strzelił 56 bramek oraz zanotował 17 asyst. Wcześniej był związany z takimi klubami jak Greuther Furth, FC Basel czy Neuchatel Xamas. Jest wyceniany przez Transfermarkt na 4 miliony euro.

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