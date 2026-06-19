Wielkie zarobki nowego gwiazdora Korony Kielce! W Górniku mógł tylko pomarzyć

Patrik Hellebrand przenosząc się z Górnika Zabrze do Korony Kielce stał się bohaterem jednego z najciekawszych transferów lata. Jak przekazał Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego Onet" również i jego portfel mocno odczuje tę zmianę.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Patrik Hellebrand

Duża podwyżka Patrika Hellebranda

Korona Kielce ma spore i ambitne plany na najbliższy sezon. To głównie zasługa nowego właściciela klubu, który od kilku już miesięcy podnosi poziom finansowy zespołu Jacka Zielińskiego. Chyba pełnię tych możliwości zobaczymy tego lata, gdyż już wykup Patrika Hellebranda z Górnika Zabrze jest ruchem, który może otrzymać miano hitowego wewnątrz PKO Ekstraklasy, a przecież kolejne czekają w kolejce.

Niemiej sam wybór Czecha mógłby dziwić postronnych kibiców, bowiem w Trójkolorowych miał on szansę na grę w eliminacjach Ligi Mistrzów oraz najpewniej powalczyłby o mistrzostwo Polski. W Koronie tak łatwo nie będzie, ale z pewnością wybór nie mógł być inny. Według informacji przekazanych przez Łukasza Olkowicza z „Przeglądu Sportowego Onet”, Patrik Hellebrand w Koronie Kielce może liczyć na trzykrotnie większą pensję, a więc nawet 70 tysięcy euro miesięcznie.

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Patrik Hellebrand w minionym sezonie rozegrał w sumie 39 spotkań, w których zdobył cztery bramki oraz zanotował dwie asysty. Łącznie w barwach Górnika Zabrze ma on na koncie 72 występy. W przeszłości 27-letni Czech występował przede wszystkim w rodzimej lidze. Serwis „Transfermarkt” wycenia pomocnika na 3,5 miliona euro.

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