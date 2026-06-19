A jednak! Barcelona żałuje decyzji ws. Lewandowskiego

Barcelona coraz mocniej ma żałować decyzji o rozstaniu z Robertem Lewandowskim. Klub dopiero teraz widzi, że pozyskanie jego następcy nie jest takie łatwe. Informacje w tej sprawie przekazał "Sport".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona zrozumiała, że odejście Lewandowskiego było przedwczesne?

Robert Lewandowski już dobre kilka tygodni temu odszedł z FC Barcelony i poszukuje sobie nowego klubu. Nikt nie ma wątpliwości, że Polak najpewniej zagra poza Europą. Obecnie najbardziej prawdopodobnym kierunkiem jest MLS, a konkretnie zespół Chicago Fire, choć jeszcze nic nie jest pewne. Niemniej oddala się temat przenosin do Arabii Saudyjskiej, a w tym kontekście Zbigniew Boniek proponuje napastnikowi powrót do Lecha Poznań.

Tymczasem Barcelona ma coraz mocniej żałować odejścia Roberta Lewandowskiego. Według informacji przekazanych przez kataloński „Sport”, Duma Katalonii zdaje sobie sprawę, że sprowadzenie światowej klasy napastnika nie będzie takie łatwe i żałuje, że tak łatwo dała odejść Polakowi bez większych negocjacji.

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Robert Lewandowski w minionym sezonie rozegrał w sumie 46 spotkań, w których zdobył 19 goli oraz zanotował cztery asysty. W sumie w barwach Barcelony w 193 meczach zdobył 120 bramek. To daje mu miejsce w zestawieniu top 15 najlepszych strzelców w historii klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-letniego kapitana reprezentacji Polski na 7 milionów euro.

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