Korona Kielce sondowała zmianę trenera. Wśród kandydatów mocne nazwisko

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Korona rozważała zmianę trenera

Korona Kielce minione rozgrywki zakończyła na 11. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. To wynik, który nie może zadowalać nikogo w klubie, bowiem w ostatnim czasie sporo zmieniło się w podejściu władz do zespołu. Pojawienie się nowego właściciela pozwoliło na zwiększenie finansowania, a to przeniosło się na coraz to ciekawsze transfery. Jednym z nich było zimowe zakontraktowanie Mariusza Stępińskiego.

Teraz z kolei pozyskali oni Patrika Hellebranda z Górnika Zabrze, a to tylko potwierdza ich wielkie aspiracje. Pojawiło się więc naturalne pytanie, czy Jacek Zieliński będzie pasował do nowej Korony Kielce i czy i tutaj nie dojdzie do ruchu. Jak przekazał Mateusz Rokuszewski na antenie kanału „Meczyki.pl”, faktycznie doszło do sondowania rynku. Wśród kandydatów znaleźć miał się Lukas Kwasniok, który nie tak dawno temu pracował w FC Koeln.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Korona Kielce sondowała rynek trenerski – dzwoniła po ludziach, którzy pracują w lepszych ligach – na przykład do Przemysława Małeckiego, który jest asystentem Kosty Runjaicia w Udinese. Było też zapytanie o Lukasa Kwasnioka, który ostatnio pracował w Bundeslidze. Odpowiedź była taka, że na razie czujemy się lepiej w miejscach, w których jesteśmy – czyli w Udinese lub czekając na ofertę z Bundesligi – powiedział Mateusz Rokuszewski, dziennikarz „Meczyków” w programie „Ekstraklasa Raport”.

Zobacz także: John Carver: Szkocja może dokonać czegoś historycznego! [NASZ WYWIAD]