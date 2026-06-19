Świderski w Widzewie Łódź. Miał też ofertę z innego klubu Ekstraklasy

Karol Świderski wrócił do Polski i podpisał kontrakt z Widzewem Łódź. Okazuje się jednak, że w grze był jeszcze jeden klub z Ekstraklasy. Meczyki.pl poinformowały, że miał na stole ofertę z Korony Kielce.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Korona Kielce złożyła ofertę Świderskiemu

Widzew Łódź od tamtego roku zaskakuje mocnymi transferami. Tym razem postawili na ściągnięcie reprezentanta Polski, wyciągając Karola Świderskiego z greckiego Panathinaikosu. Za napastnika zapłacili ok. miliona euro, oferując mu gigantyczne wynagrodzenie jak na realia Ekstraklasy. 29-latek podpisał trzyletnią umowę do czerwca 2029 roku. „Stęskniłem się za Polską” – mówił piłkarz na prezentacji.

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Zdaniem portalu Weszło zarobki Świderskiego w Widzewie przekroczą grubo ponad milion euro. Mówi się o kwocie 1,5 mln euro brutto rocznie. Okazuje się, że napastnik miał na stole także ofertę od innego polskiego klubu. Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl ujawnił, że reprezentanta Polski chciała u siebie Korona Kielce. Nie zdradził konkretnej kwoty, jaką mieli zaproponować, ale zaznaczył, że była ona na podobnym poziomie do tego, co oferował Widzew Łódź.

Korona jest pewnego rodzaju zaskoczeniem na rynku transferowym. Niespodziewanie udało im się pozyskać gwiazdę Ekstraklasy, czyli Patrika Hellebranda. Zapłacili za czeskiego pomocnika 1,7 mln euro, oferując mu 65-70 tysięcy euro miesięcznie, o czym pisały media.

Świderski ostatnie sześć i pół roku spędził poza granicami Polski. W tym czasie był związany z PAOK-iem Saloniki, Charlotte FC, Hellasem Werona oraz Panathinaikosem. Ostatni raz w Ekstraklasie grał w sezonie 2018/2019, gdy po rundzie jesiennej odszedł z Jagiellonii. W białostockim klubie wystąpił w 128 meczach, w których strzelił 25 goli i zanotował 9 asyst.

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