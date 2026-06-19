Motor Lublin pożegnał kolejnego zawodnika. To już oficjalne

Motor Lublin poinformował o rozstaniu z Pawłem Stolarskim. Prawy obrońca spędził 2,5 roku w klubie z Ekstraklasy.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Paweł Stolarski opuszcza Motor

Motor Lublin wchodzi w nowy etap po zakończonym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Nowym szkoleniowcem został Mariusz Misiura, który związał się kontraktem obowiązującym do końca czerwca 2029 roku. Na ten moment klub nie ogłosił jeszcze nowych transferów przychodzących.

Jednak w szatni szykują się poważne zmiany. Z zespołem pożegnali się m.in. Ivan Brkić, Michał Król, Sergi Samper oraz Bartosz Wolski. Kolejnym zawodnikiem, który opuści szeregi lubelskiego klubu, jest Paweł Stolarski. 30-letni prawy obrońca trafił do Motoru zimą 2024 roku z Pogoni Szczecin.

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Wcześniej w swojej karierze reprezentował barwy Legii Warszawa, Lechii Gdańsk, Zagłębia Lubin oraz Wisły Kraków. W minionym sezonie Stolarski rozegrał 29 spotkań w Ekstraklasie. Nie jest jeszcze jasne, jaki kierunek wybierze doświadczony defensor. Wiadomo jednak, że jego kontrakt z Motorem nie zostanie przedłużony. Stolarski w sumie na najwyższym poziomie rozgrywkowym uzbierał 222 mecze. Na koncie ma także cztery trafienia i 11 asyst.

Motor rozpoczął już przygotowania do nowego sezonu. W trakcie okresu przygotowawczego drużyna Misiury rozegra mecze sparingowe m.in. z Rapidem Bukareszt oraz Polonią Warszawa. Pierwszy ligowy mecz nowego sezonu Motor rozegra na wyjeździe w Łodzi, gdzie zmierzy się z Widzewem Łódź.