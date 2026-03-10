Słynny Anglik powiedział „pas”. Zakończył reprezentacyjną karierę

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Anglii

Oficjalnie: Kyle Walker pożegnał się z drużyną narodową

Kyle Walker poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o zakończeniu reprezentacyjnej kariery. 35-letni Anglik zdecydował się zawiesić buty na kołku w kadrze narodowej tuż przed zbliżającymi się mistrzostwami świata, choć jeszcze niespełna rok temu regularnie otrzymywał powołania. Doświadczony prawy obrońca mógł w kolejnych miesiącach powalczyć o wyjazd na mundial. Piłkarz uznał jednak, że jego najlepsze lata w reprezentacji są już za nim, dlatego postanowił zrobić miejsce młodszym zawodnikom.

96 caps 🧢

Five major tournaments 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

A #ThreeLions legend ⭐



Thank you for everything, Kyle 👏 pic.twitter.com/4fXb2bOsSt — England (@England) March 10, 2026

Boczny defensor jest jednym z najbardziej zasłużonych piłkarzy dla zespołu Synów Albionu, biorąc pod uwagę ostatnie lata. Walker w koszulce reprezentacji Anglii rozegrał łącznie 96 spotkań, w których udało mu się zdobyć jedną bramkę oraz zanotować dziesięć asyst.

Doświadczony zawodnik wystąpił z drużyną Trzech Lwów w dwóch finałach mistrzostw Europy – w 2020 i 2024 roku. Był także częścią zespołu, który dotarł do półfinału mistrzostw świata w 2018 roku, przez długi czas pozostając ważną postacią formacji defensywnej.

Mierzący 183 centymetry wahadłowy całkowicie skupi się teraz na karierze klubowej. Od połowy 2025 roku z powodzeniem występuje w barwach Burnley, z którym walczy o utrzymanie w Premier League. Wcześniej przywdziewał trykoty między innymi Milanu, Manchesteru City czy Tottenhamu Hotspur. Największe sukcesy święcił oczywiście z ekipą Obywateli, z którą sięgnął po sześć mistrzostw Anglii oraz triumfował w Lidze Mistrzów.