Słynny Anglik powiedział „pas”. Zakończył reprezentacyjną karierę

17:43, 10. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Kyle Walker / England

Kyle Walker ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. 35-letni angielski prawy obrońca w koszulce drużyny narodowej rozegrał 96 meczów i zdobył 1 bramkę.

Reprezentanci Anglii
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Anglii

Oficjalnie: Kyle Walker pożegnał się z drużyną narodową

Kyle Walker poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o zakończeniu reprezentacyjnej kariery. 35-letni Anglik zdecydował się zawiesić buty na kołku w kadrze narodowej tuż przed zbliżającymi się mistrzostwami świata, choć jeszcze niespełna rok temu regularnie otrzymywał powołania. Doświadczony prawy obrońca mógł w kolejnych miesiącach powalczyć o wyjazd na mundial. Piłkarz uznał jednak, że jego najlepsze lata w reprezentacji są już za nim, dlatego postanowił zrobić miejsce młodszym zawodnikom.

Boczny defensor jest jednym z najbardziej zasłużonych piłkarzy dla zespołu Synów Albionu, biorąc pod uwagę ostatnie lata. Walker w koszulce reprezentacji Anglii rozegrał łącznie 96 spotkań, w których udało mu się zdobyć jedną bramkę oraz zanotować dziesięć asyst.

Doświadczony zawodnik wystąpił z drużyną Trzech Lwów w dwóch finałach mistrzostw Europy – w 2020 i 2024 roku. Był także częścią zespołu, który dotarł do półfinału mistrzostw świata w 2018 roku, przez długi czas pozostając ważną postacią formacji defensywnej.

Mierzący 183 centymetry wahadłowy całkowicie skupi się teraz na karierze klubowej. Od połowy 2025 roku z powodzeniem występuje w barwach Burnley, z którym walczy o utrzymanie w Premier League. Wcześniej przywdziewał trykoty między innymi Milanu, Manchesteru City czy Tottenhamu Hotspur. Największe sukcesy święcił oczywiście z ekipą Obywateli, z którą sięgnął po sześć mistrzostw Anglii oraz triumfował w Lidze Mistrzów.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź