Ferran Torres na radarze kolejnego giganta. Odejście z Barcelony coraz bardziej realne?!

15:09, 7. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  CaughtOffside

Ferran Torres jest coraz mocniej łączony z odejściem z Barcelony. Gwiazdor jest na celowniku PSG, ale chce go także Arsenal, który właśnie dołączył do rywalizacji. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "CaughtOffside".

Ferran Torres
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Ferran Torres na celowniku Arsenalu

Ferran Torres dość niespodziewanie stał się tego lata jednym z najgłośniejszych nazwisk na rynku transferowym. Strzelec gola w finale Mistrzostw Świata 2026 łączony jest bowiem z odejściem z FC Barcelony w najbliższych tygodniach. On sam miał już podjąć decyzję odnośnie takiego ruchu, szczególnie, że mocno zabiega o niego PSG. Okazuje się, że gigant z Francji ma poważną konkurencję.

Według informacji, które przekazał serwis „CaughtOffside”, również Arsenal jest zainteresowany pozyskaniem Ferrana Torresa. Kanonierzy po fiasku rozmów z Viniciusem Juniorem, a właściwie po podpisaniu przez niego nowego kontraktu z Realem Madryt, chcą teraz skupić się właśnie na gwiazdorze Barcelony. Przedstawiciele klubu skontaktowali się już z otoczeniem zawodnika.

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Ferran Torres w minionym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył 21 goli oraz zanotował trzy asysty. W sumie na koncie 26-letniego reprezentanta Hiszpanii jest ponad 200 gier dla Dumy Katalonii. W tym czasie 65 razy trafiał do siatki rywali. Obecnie serwis „Transfermarkt” wycenia go na 55 milionów euro. 

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