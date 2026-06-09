Kadra Turcji na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Turcji na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Vincenzo Montella, listę powołanych oraz terminarz meczów Turcji w grupie D.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Kadra Turcji na mundial 2026

Reprezentacja Turcji zagra na pierwszych od 2002 roku Mistrzostwach Świata. Vincenzo Montella dokładnie 2 czerwca ogłosił listę 26 zawodników powołanych na mundial. W kadrze dominują piłkarze na co dzień grający w krajowej lidze.

Bramkarze: Ugurcan Cakir (Galatasaray), Mert Gunok (Fenerbahce), Altay Bayindir (Man United)

Obrońcy: Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Celik (AS Roma), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Mert Muldur (Fenerbahce), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion), Ozan Kabak (Hoffenheim), Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Eren Elmali (Galatasaray), Samet Akaydin (Caykur Rizespor)

Pomocnicy: Hakan Calhanoglou (Inter Mediolan), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Besiktas), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

Napastnicy: Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Baris Apler Yilmaz (Galatasaray), Arda Guler (Real Madryt), Kenan Yildiz (Juventus), Yunus Akgun (Galatasaray), Oguz Aydin (Fenerbahce), Deniz Gul (Porto), Can Uzun (Eintracht Frankfurt)

Selekcjoner: Vincenzo Montella

Z kim gra Turcja w grupie MŚ 2026?

Turcja w losowaniu trafiła do grupy D razem ze współgospodarzem turnieju, czyli reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Oprócz popularnych „Jankesów” o awans do fazy pucharowej powalczą również z Paragwajem oraz Australią.

Terminarz reprezentacji Turcji w grupie D:

14 czerwca 2026, godz. 06:00 – Australia – Turcja (Vancouver)

19 czerwca 2026, godz. 06:00 – Turcja – Paragwaj (San Francisco)

26 czerwca 2026, godz. 04:00 – Turcja – USA (Los Angeles)

Turcja pod wodzą Vincenzo Montelli rozpocznie mundial od meczu z Australią w Vancouver (14 czerwca). Drugie spotkanie rozegrają już w San Francisco, rywalizując 19 czerwca z Paragwajem. Na koniec zmagań w grupie 26 czerwca czeka ich mecz w Los Angeles z USA.