Kadra Holandii na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Holandii na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Ronalda Koemana, listę powołanych oraz terminarz meczów Oranje w grupie F.

MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Kadra Holandii na mundial 2026

Reprezentacja Holandii na Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku z całą pewnością powalczy o dojście do fazy pucharowej. Oranje mają mocne pokolenie, które powinno być głodne sukcesu. Z pewnością chcieliby oni powtórzyć sukces z 2014 roku.

Bramkarze: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton),

Obrońcy: Nathan Ake (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jorrel Hato (Chelsea), Jurrien Timber (Arsenal), Jan Paul van Hecke (Brighton), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool),

Pomocnicy: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marseille), Mats Wieffer (Brighton),

Napastnicy: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax),

Trener: Ronald Koeman.

Z kim zagra Holandia w grupie MŚ 2026?

Holandia na zbliżającym się mundialu zagra w grupie F. Jej rywalami będą dość przeciętne zespoły: Szwecji, Japonii oraz Tunezji. Trudno więc spodziewać się sensacji, choć oczywiście Oranje nie mogą lekceważyć swoich przeciwników.

Mecze fazy grupowej

14 czerwca, godz. 22:00: Holandia – Japonia (Dallas Stadium)

20 czerwca godz. 19:00: Holandia – Szwecja (Houston Stadium)

26 czerwca godz. 01:00: Tunezja – Holandia (Stadion Kansas City)

Reprezentacja Holandii będzie gospodarzem dwóch spotkań fazy grupowej. Chodzi o dwie pierwsze rywalizacje, a więc starcia z Japonią oraz Szwecją. Rzecz jasna z racji odległości turnieju od kraju z Niderlandów, nie będzie to miało większego znaczenia.