Jan Urban wywołał sensację. Zaskakująca decyzja selekcjonera

Jan Urban postawił na Filipa Rózgę w wyjściowym składzie na mecz z Albanią. Dla 19-letniego pomocnika będzie to trzeci występ w reprezentacji Polski.

Filip Rózga od pierwszych minut na Albanię

Jan Urban objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski w lipcu zeszłego roku i od tego czasu może pochwalić się świetnym bilansem. W sześciu dotychczasowych meczach nie poniósł porażki, kadra narodowa awansowała do baraży o mistrzostwa świata 2026. W czwartek o godzinie 20:45 na PGE Narodowym Biało-Czerwoni podejmą Albanię.

Po raz pierwszy na zgrupowaniu pojawił się utalentowany skrzydłowy Oskar Pietuszewski. Zawodnik zachwyca formą w FC Porto, a wielu kibiców domagało się, by Urban dał mu szansę od pierwszych minut. Selekcjoner postanowił jednak pozostawić zawodnika na ławce rezerwowych.

Zamiast tego Urban zdecydował się postawić na Filipa Rózgę. 19-letni pomocnik na co dzień występuje w Sturmie Graz. – To piłkarz, którego Jan Urban od dłuższego czasu obserwuje, chwali go. Podobno świetnie się prezentował podczas tego krótkiego czasu na zgrupowaniu, a sztab go bardzo pilnie obserwował również w Austrii – zauważa Tomasz Włodarczyk w kanale Meczyki.pl.

– Sturm Graz gra identycznym ustawieniem jak reprezentacja Polski, a Filip wychodzi tam na prawą „dziesiątkę”. Oprócz liczb, które zrobił w klubie chodzi też o jego charakterystykę. Jan Urban patrzy na jego szybkość i na skoki pressingowe – dodał dziennikarz. Rózga w trwającym sezonie w barwach austriackiego klubu strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty w 30 występach.