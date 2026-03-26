Reprezentacja Polski gra z Albanią! Urban wybrał skład na baraże

Reprezentacja Polski w półfinale baraży o awans na mistrzostwa świata mierzy się z Albanią. Poznaliśmy wyjściowy skład, desygnowany przez Jana Urbana.

Reprezentacja Polski w swojej grupie eliminacyjnej zajęła drugiej miejsce, ustępując jedynie Holandii. O awans na mistrzostwa świata powalczy więc w barażach, które rozpoczną się w czwartkowy wieczór. Biało-Czerwoni przed własną publicznością podejmą w półfinale Albanię. Stawka rywalizacji jest ogromna, a zespół Jana Urbana podchodzi do niej jako poważny faworyt.

Debata przedmeczowa dotycząca wyjściowego składu opierała się na trzech wątpliwościach – obsadzie trzeciego środkowego obrońcy, środkowego pomocnika oraz jednej z dziesiątek. Urban od pierwszej minuty posłał do boju Filipa Rózgę i Tomasza Kędziorę, a w duecie z Piotrem Zielińskim zagra Sebastian Szymański.

Mecz Polska – Albania na PGE Narodowym rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisję w telewizji poprowadzi TVP 1 oraz TVP Sport. Zwycięzca w finale baraży zmierzy się z wygranym starcia Ukraina – Szwecja.

Składy na mecz Polska – Albania

Polska: Grabara – Kędziora, Bednarek, Kiwior – Cash, Szymański, Zieliński, Skóraś – Kamiński, Lewandowski, Rózga

Albania: Strakosha – Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj – Laci, Asllani, Bajrami, Shehu – Hoxha, Uzuni