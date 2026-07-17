Mioduski bez szans! On ma zostać prezydentem FIFA

Dariusz Mioduski był ostatnio wymieniany w gronie kandydatów na prezydenta FIFA. Z informacji portalu The Guardian wynika, że szanse Polaka są znikome. Wszystko przez to, że Gianni Infantino uzyskał poparcie ponad 200 z 211 federacji członkowskich FIFA.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Gianni Infantino pozostanie prezydentem FIFA

Gianni Infantino dał się poznać światu jako sekretarz generalny UEFA w latach 2009-2016. Niedługo potem wystartował w wyborach na prezydenta FIFA. Wspomniany urząd pełni od lutego 2016 roku. Jest odpowiedzialny m.in. za rozszerzenie Mistrzostw Świata do 48 drużyn oraz wprowadzenie Pokojowej Nagrody FIFA, którą jako pierwszy odebrał prezydent Stanów Zjednoczonych – Donald Trump.

Powoli dobiega końca kolejna kadencja Infantino w roli prezydenta światowej federacji. W marcu przyszłego roku odbędzie się Kongres FIFA, podczas którego zostanie wybrany kolejny prezydent. Włoski działacz będzie ubiegał się o reelekcję.

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Kilka dni temu media w Polsce obiegła informacja, że jednym z poważnych kandydatów ma być Dariusz Mioduski. Jest on brany pod uwagę jako kontrkandydat, którego miałaby poprzeć UEFA. Panuje przekonanie, że w wyścigu o fotel prezydenta na pewno udziału nie wezmą Aleksander Ceferin oraz Nasser Al-Khelaifi. Termin zgłaszania kandydatów został wyznaczony na 18 listopada bieżącego roku.

The Guardina dokładnie przyjrzał się sprawie i poinformował, że obecnie Infantino jest jedynym zgłoszonym kandydatem. Co więcej, sugerują, że obecny prezydent FIFA uzyskał poparcie ponad 200 z 211 federacji członkowskich FIFA. Z tego wynika, że szanse Dariusza Mioduskiego – jeśli wystartowałby w wyborach – są znikome. Podobnie zresztą jak innych potencjalnych kandydatów.