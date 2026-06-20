Holandia świętowała, ale wokół Van Dijka zrobiło się głośno. Zawodnik zabrał głos

22:51, 20. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Soccernews.nl

Reprezentacja Holandia odniosła wysokie zwycięstwo nad Szwecją na mundialu. Tymczasem uwagę fanów przykuła sytuacja Virgila van Dijka. Ten w trakcie meczu miał problemy zdrowotne.

Virgil Van Dijk
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fot. TT News Agency / Alamy Na zdjęciu: Virgil Van Dijk

Kibice Oranje mogli być zaniepokojeni. Van Dijk przekazał nowe wieści

Reprezentacja Holandii mogła cieszyć się z przekonującego zwycięstwa (5:1) nad Szwecją w drugiej kolejce fazy grupowej MŚ 2026. Chociaż wynik nie pozostawił rywalom większych złudzeń, w holenderskim obozie pojawił się moment niepokoju związany z kapitanem drużyny Virgilem van Dijkiem.

Doświadczony obrońca Liverpoolu w pewnym momencie spotkania zaczął utykać, co natychmiast wzbudziło obawy zarówno sztabu szkoleniowego, jak i kibiców Oranje. Po zakończeniu meczu sam zawodnik uspokoił jednak nastroje. – Uderzyłem się w biodro i nie czułem już uda. To było dziwne. W każdym razie myślę, że nie jest aż tak źle – powiedział kapitan reprezentacji Holandii cytowany przez serwis Soccernews.nl.

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31-latek odniósł się również do samego przebiegu spotkania. Mimo wysokiego zwycięstwa dostrzegł elementy, które jego zdaniem wymagają poprawy przed kolejnymi starciami na turnieju. – To był dobry mecz. Mieliśmy wiele dobrych momentów, ale widzieliśmy też obszary do poprawy. Na przykład po pierwszej przerwie na nawodnienie Szwedzi znacznie lepiej sobie radzili – ocenił Van Dijk.

Holendrzy odzyskali pełną kontrolę po trafieniu Cody’ego Gakpo w drugiej połowie. Defensor nie ukrywał zadowolenia z końcowego rezultatu. – To napawa wszystkich optymizmem. Strzeliliśmy pięć goli i zagraliśmy dobry mecz – podsumował piłkarz.

Dla reprezentacji Holandii zwycięstwo nad Szwecją jest ważnym krokiem w kierunku awansu do fazy pucharowej mundialu. Dla kibiców równie istotna jest jednak informacja, że uraz Van Dijka nie wydaje się poważny. W obliczu kolejnych spotkań na turnieju obecność lidera defensywy może okazać się jednym z kluczowych czynników w walce o najwyższe cele.

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