Holandia rozpoczyna walkę na mundialu. Pierwszy sprawdzian z Japonią

16:02, 14. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Holandia celuje w mistrzostwo świata, a na starcie turnieju piłkarze Ronalda Koemana zmierzą się z Japonią. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano na niedzielę (14 czerwca) o godz. 22:00.

Memphis Depay
Obserwuj nas w
Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Holandia kontra Japonia na starcie mundialu

Reprezentacja Holandii zainauguruje swoją drogę na mistrzostwach świata meczem z Japonią w ramach Grupy F. Spotkanie odbędzie się na AT&T Stadium w Arlington w Teksasie. Oranje trzykrotnie docierali do finału mundialu, jednak za każdym razem musieli przełknąć gorycz porażki. Ostatni turniej w Katarze zakończyli na etapie ćwierćfinału.

Selekcjoner Ronald Koeman ma jasno określone cele. Holendrzy awansowali na turniej z pierwszego miejsca w swojej grupie eliminacyjnej, prezentując stabilną i dojrzałą formę. Fundamentem drużyny jest doświadczony Virgil van Dijk, kapitan i lider defensywy. W środku pola Koeman może liczyć na Frenkiego de Jonga z Barcelony oraz Ryana Gravenbercha z Liverpoolu.

W ofensywie najwięcej oczekuje się od Memphisa Depaya, który pozostaje jednym z najskuteczniejszych zawodników w historii reprezentacji. 32-latek ma na koncie już 55 bramek. Rywalem Holandii będą Niebiescy Samurajowie.

Zespół prowadzony przez Hajime Moriyasę opiera się na dobrze zorganizowanej, zdyscyplinowanej grze oraz szybkim przechodzeniu do ataku. Jednym z liderów drużyny jest Wataru Endo z Liverpoolu, ale z powodu kontuzji wypadł z mundialu. W ofensywie największe zagrożenie stanowią Takefusa Kubo z Realu Sociedad oraz Daichi Kamada z Crystal Palace.

Japonia po raz pierwszy awansowała na mistrzostwa świata w 1998 roku i od tamtej pory nie opuściła żadnej edycji turnieju, co świadczy o ogromnym rozwoju tamtejszej piłki. W dwóch poprzednich mundialach Samurajowie docierali do 1/8 finału. Holandia i Japonia mierzyły się dotąd trzykrotnie w historii. Podczas mundialu w 2010 roku w Republice Południowej Afryki Holendrzy zwyciężyli (1:0) po golu Wesleya Sneijdera.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości