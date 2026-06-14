Holandia rozpoczyna walkę na mundialu. Pierwszy sprawdzian z Japonią

Holandia celuje w mistrzostwo świata, a na starcie turnieju piłkarze Ronalda Koemana zmierzą się z Japonią. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano na niedzielę (14 czerwca) o godz. 22:00.

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Holandia kontra Japonia na starcie mundialu

Reprezentacja Holandii zainauguruje swoją drogę na mistrzostwach świata meczem z Japonią w ramach Grupy F. Spotkanie odbędzie się na AT&T Stadium w Arlington w Teksasie. Oranje trzykrotnie docierali do finału mundialu, jednak za każdym razem musieli przełknąć gorycz porażki. Ostatni turniej w Katarze zakończyli na etapie ćwierćfinału.

Selekcjoner Ronald Koeman ma jasno określone cele. Holendrzy awansowali na turniej z pierwszego miejsca w swojej grupie eliminacyjnej, prezentując stabilną i dojrzałą formę. Fundamentem drużyny jest doświadczony Virgil van Dijk, kapitan i lider defensywy. W środku pola Koeman może liczyć na Frenkiego de Jonga z Barcelony oraz Ryana Gravenbercha z Liverpoolu.

W ofensywie najwięcej oczekuje się od Memphisa Depaya, który pozostaje jednym z najskuteczniejszych zawodników w historii reprezentacji. 32-latek ma na koncie już 55 bramek. Rywalem Holandii będą Niebiescy Samurajowie.

Zespół prowadzony przez Hajime Moriyasę opiera się na dobrze zorganizowanej, zdyscyplinowanej grze oraz szybkim przechodzeniu do ataku. Jednym z liderów drużyny jest Wataru Endo z Liverpoolu, ale z powodu kontuzji wypadł z mundialu. W ofensywie największe zagrożenie stanowią Takefusa Kubo z Realu Sociedad oraz Daichi Kamada z Crystal Palace.

Japonia po raz pierwszy awansowała na mistrzostwa świata w 1998 roku i od tamtej pory nie opuściła żadnej edycji turnieju, co świadczy o ogromnym rozwoju tamtejszej piłki. W dwóch poprzednich mundialach Samurajowie docierali do 1/8 finału. Holandia i Japonia mierzyły się dotąd trzykrotnie w historii. Podczas mundialu w 2010 roku w Republice Południowej Afryki Holendrzy zwyciężyli (1:0) po golu Wesleya Sneijdera.