Hiszpanie zaskoczeni brakiem powołania dla gwiazdy FC Barcelony

Eric Garcia rozgrywa jeden z najlepszych sezonów w Barcelonie i coraz mocniej domaga się powrotu do reprezentacji. Według "Marki" jego brak powołania zaczyna zaskakiwać w kontekście nadchodzącego mundialu.

Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Garcia wyróżnia się w Barcelonie i czeka na szansę

Eric Garcia znacząco poprawił swoją formę po rozmowie z Hansim Flickiem w styczniu 2025 roku. Trener przekonał go do pozostania w klubie i jasno określił jego rolę w zespole.

Od tego momentu obrońca stał się jednym z najważniejszych ogniw Barcelony. Choć nie pełni tak eksponowanej roli jak Lamine Yamal czy Pedri, jego wpływ na grę drużyny jest porównywalny. Regularność i wszechstronność wyróżniają go na tle innych zawodników.

Garcia występuje zarówno na środku obrony, jak i na prawej stronie, co zwiększa jego wartość dla zespołu. Jest także najczęściej wykorzystywanym piłkarzem w obecnym sezonie. Stabilna forma oraz zaangażowanie przekładają się na rosnące uznanie.

Mimo to selekcjoner Luis de la Fuente nie powołał go na ostatnie zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii. Decyzja ta budzi zdziwienie, biorąc pod uwagę poziom prezentowany przez zawodnika. Garcia wyróżnia się na tle innych obrońców także swoją uniwersalnością.

Obrońca wciąż liczy na powrót do kadry przed mistrzostwami świata w 2026 roku. Mocna końcówka sezonu może odegrać kluczową rolę w przekonaniu selekcjonera. Wszystko wskazuje na to, że jego kandydatura pozostaje poważnie rozważana.

Zobacz również: Lewandowski wraca do gry. Nagły zwrot w Barcelonie