Lewandowski wraca do gry. Nagły zwrot w Barcelonie

17:12, 29. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski

Robert Lewandowski ponownie odgrywa kluczową rolę w Barcelonie, mimo wcześniejszych wątpliwości wokół jego formy. Według Sportu, zmiana nastąpiła w decydującym momencie sezonu i może mieć duże znaczenie.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski odzyskuje skuteczność w kluczowej fazie sezonu

Robert Lewandowski przez długi czas zmagał się z nierówną formą i rosnącą presją w Barcelonie. W pierwszej części sezonu to Ferran Torres częściej odpowiadał za ofensywę i wnosił energię do gry zespołu.

Z biegiem rozgrywek sytuacja uległa zmianie i Polak ponownie stał się centralną postacią ataku. Pod wodzą Hansiego Flicka napastnik prezentuje większą dynamikę i lepsze wyczucie sytuacji. Jego gra stała się bardziej zdecydowana i efektywna.

Przełomowym momentem był mecz z Newcastle w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, w którym zdobył dwie bramki. Występ ten potwierdził powrót do wysokiej formy i przypomniał o jego jakości. Dobra dyspozycja przeniosła się także na mecz reprezentacji Polski.

Statystyki również pokazują poprawę, ponieważ w 2026 roku zdobył już dziewięć bramek dla klubu i kadry. Jednocześnie rozegrał mniej minut niż w poprzednich sezonach. Jego rola w zespole uległa zmianie i skupia się na decydujących momentach.

Obecnie Lewandowski nie musi już samodzielnie dźwigać ofensywy Barcelony. Zamiast tego koncentruje się na skuteczności w najważniejszych fragmentach gry. Taka ewolucja może okazać się kluczowa w końcówce sezonu.

