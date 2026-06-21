Hiszpania odpowiedziała na krytykę. Selekcjoner mówi wprost o Yamalu

21:15, 21. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Sport.es

Hiszpania odniosła pierwsze zwycięstwo na mundialu 2026 i znacząco przybliżyła się do awansu do fazy pucharowej. Po wysokiej wygranej z Arabią Saudyjską Luis de la Fuente nie ukrywał zadowolenia z reakcji swojego zespołu.

Lamine Yamal
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

De la Fuente zadowolony z odpowiedzi drużyny

Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii podkreślał, że przed spotkaniem sztab szkoleniowy dokładnie przeanalizował wcześniejszy mecz z Republiką Zielonego Przylądka. Wnioski były jednoznaczne. Zespół potrzebował większej intensywności, bardziej bezpośredniej gry i częstszego stwarzania zagrożenia pod bramką rywala.

– Chcieliśmy się zrehabilitować. Zawodnicy byli podrażnieni. Nikomu nie podoba się podważanie jego profesjonalizmu i zaangażowania – przyznał De la Fuente. Jak zaznaczył, komentarze z ostatnich dni dodatkowo zmobilizowały piłkarzy, co było widać w tempie gry i zaangażowaniu przez całe spotkanie.

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Według szkoleniowca właśnie te elementy były widoczne od pierwszych minut starcia z Arabią Saudyjską. Hiszpanie dominowali, regularnie atakowali pole karne przeciwnika i stworzyli wiele okazji do zdobycia bramki. De la Fuente szczególnie docenił pierwszą połowę, którą określił jako wyjątkową. Jednocześnie zaznaczył, że drużyna nadal ma rezerwy i musi się rozwijać przed kolejnymi spotkaniami.

Jednym z głównych tematów po meczu była zmiana Lamine’a Yamala już w przerwie. Selekcjoner zapewnił, że skrzydłowy Barcelony był wcześniej przygotowany na taki scenariusz. Podkreślił również, że młody zawodnik jest w pełni gotowy do rozgrywania całych spotkań i nie ma żadnych problemów fizycznych.

– Dobrze jest zostawić Lamine’a z większym apetytem. On doskonale to rozumie – powiedział de la Fuente. Szkoleniowiec dodał, że występ nastolatka był kolejnym krokiem w jego rozwoju i przygotowaniu do wyzwań, które czekają reprezentację w dalszej części turnieju.

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