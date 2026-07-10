Hiszpania - Belgia to spotkanie w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026. Znamy oficjalne składy na mecz, który odbędzie się na SoFi Stadium w Inglewood (aglomeracja Los Angeles).

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Hiszpania – Belgia: wyjściowe jedenastki na spotkanie w ćwierćfinale MŚ

To drugi mecz w tej fazie Mistrzostw Świata 2026. W pierwszym spotkaniu Francja pokonała Maroko i to właśnie Trójkolorowi będą rywalami zwycięzcy rywalizacji Hiszpania – Belgia. Pojedynek ekipy La Furia Roja z Czerwonymi Diabłami odbędzie się na SoFi Stadium w Inglewood.

Jak zagra Hiszpania? Luis de la Fuente postanowił dokonać jednej zmiany w podstawowym składzie – Fabian Ruiz pojawił się w miejsce Pedriego. Natomiast Rudi Garcia zdecydował się na dwie roszady. Kontuzjowanego Amadou Onanę zastąpił Kevin De Bruyne, a za Dodiego Lukebakio wystąpi Jeremy Doku.

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Hiszpania – Belgia: oficjalne składy

Hiszpania: Unai Simon – Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella – Rodri, Fabian Ruiz – Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena – Mikel Oyarzabal

Belgia: Thibaut Courtois – Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper – Kevin De Bruyne, Nicolas Raskin – Leandro Trossard, Youri Tielemans, Jeremy Doku – Charles De Ketelaere