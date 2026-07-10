Marciniak może poprowadzić finał Mistrzostw Świata 2026! Jest jeden warunek

Szymon Marciniak jest jednym z trzech kandydatów do prowadzenia finału Mistrzostw Świata 2026. Warunkiem ma być jednak brak w nim reprezentacji Argentyny. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "L’Équipe".

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Marciniak może dostać drugi finał MŚ z rzędu

Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą już w decydującą fazę. Do końca pozostały najważniejsze mecze, a więc ćwierćfinały. To one wyłonią zespoły, który zmierzą się już w strefie medalowej. Na razie pewnym gry w półfinale może być tylko zespół Francji. Trójkolorowi pewnie rozprawili się z Marokiem i wskazywani są jako główny kandydat do ostatecznego triumfu. Na ich drodze mogą stanąć jednak Hiszpanie, którzy swój mecz rozegrają w piątkowy wieczór.

Niemniej wszyscy zastanawiają się, kto mógłby poprowadzić wielki finał Mistrzostw Świata. Do tej pory poziom sędziowania podczas mundialu jest mocno przecięty, a to powoduje, że przed działaczami FIFA bardzo trudna decyzja. Jak się okazuje, jednym z trzech najpoważniejszych kandydatów jest Szymon Marciniak. Według informacji przekazanych przez „L’Équipe”, Polak może poprowadzić ten mecz, jeśli zabraknie w nim reprezentacji Argentyny. Jest to spowodowane faktem, że już wielokrotnie sędziował on temu zespołowi najważniejsze starcia.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Pozostałymi kandydatami mają być: Clement Turpin oraz Istvan Kovac. Ten pierwszy naturalnie odpadnie z tej rywalizacji w momencie, w którym do finału dojdzie Francja. Kovać z kolei to Rumun, a więc nie ma przeszkód narodowościowych, aby prowadził finał Mistrzostw Świata. Z pewnością wytypowanie Marciniaka na drugi taki mecz z rzędu byłoby wielkim, epokowym wydarzeniem.

Zobacz także: „Wiele osób uważa Mbappe za dyktatora”. Deschamps go broni