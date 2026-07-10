Królewski wskazał kolejny cel transferowy Wisły Kraków

20:03, 10. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Wisła Kraków

Jarosław Królewski podczas konferencji Wisły Kraków potwierdził, że jest ona na dobrej drodze do sprowadzenia nowego napastnika. Transfer ma zostać sfinalizowany w przyszłym tygodniu.

Angel Rodado i Maciej Kuziemka
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado i Maciej Kuziemka

Wisła szykuje transfer napastnika

Wisła Kraków w piątek ogłosiła trzeci letni transfer. Od kilku tygodni z drużyną pracują bramkarz Marcel Łubik i obrońca Maxence Maissoneuve, a teraz wzmocnił ją jeszcze Elie Youan. Francuski skrzydłowy dostał trzyletni kontrakt, a o jego podpis beniaminek Ekstraklasy walczył od trzech miesięcy. Na tym nie koniec, bowiem Jarosław Królewski zapowiedział już kolejny transfer.

Jeśli nie zdarzy się nic niespodziewanego, w przyszłym tygodniu Wisła powinna ogłosić pozyskanie nowego napastnika. Królewski potwierdził, że będzie to opcja zagraniczna. Krakowianie obecnie dopinają ten ruch, a do następnych wzmocnień podejdą już z większym spokojem. Oczywiście najprawdopodobniej na tym nie zakończą, ponieważ kadra wciąż ma braki. Królewski nie wyklucza ruchów do środka pola.

Transfer napastnika jest bezpośrednio związany z problemami zdrowotnymi Angela Rodado, który stracił ostatnie miesiące na skutek kontuzji barku. Wspólnie z klubem podjął decyzję o zabiegu, w konsekwencji czego nie zagrał w końcówce sezonu, a także ma za sobą niepełny okres przygotowawczy. Być może będzie dostępny na mecz 1. kolejki Ekstraklasy, ale jego forma jest mocno zagadkowa. W kadrze pozostaje też Jordi Sanchez, który przedłużył wygasającą umowę. Najprawdopodobniej Wisła uznała, że to jej nie wystarczy, stąd zapowiedź transferu jeszcze jednego snajpera.

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