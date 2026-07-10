Mourinho zdecydował. Ta gwiazda nie odejdzie z Realu

Jose Mourinho rozpoczął swoją drugą przygodę na Santiago Bernabeu. Nowy trener Królewskich już zdecydował - Real Madryt na pewno nie sprzeda tej gwiazdy.

fot. Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho nie ma wątpliwości. On nie zostanie sprzedany

Portugalski szkoleniowiec właśnie otwiera drugi etap pracy w stolicy Hiszpanii. Poprzednia przygoda Jose Mourinho trwała trzy lata – od lipca 2010 roku do czerwca 2013 roku. Po nie do końca satysfakcjonujących wynikach osiąganych przez Xabiego Alonso i Alvaro Arbeloę Real Madryt postanowił zatrudnić zdecydowanie bardziej doświadczonego trenera.

Królewscy do tej pory pożegnali już pięciu zawodników – Santiago Bernabeu opuścili tacy piłkarze, jak Fran García, Mario Martín, Dani Ceballos, Dani Carvajal i David Alaba. Kto dołączy do tej grupy? Tego jeszcze nie wiemy.

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Za to wiemy, kto na pewno nie odejdzie z klubu. Fabrizio Romano przekonuje, że Jose Mourinho oznaczył jedną z gwiazd etykietą „nie na sprzedaż”. To Federico Valverde. Reprezentant Urugwaju był łączony ze zmianą barw, jednak Portugalczyk nie ma zamiaru rozstawać się z 27-latkiem.