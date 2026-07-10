Legia Warszawa szykuje nowy transfer. Papszun wyczekuje

20:23, 10. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Legia.net I Meczyki

Legia Warszawa sprowadziła do tej pory czterech nowych piłkarzy. Wygląda na to, że kolejny transfer jest już w drodze. Marcin Szymczyk na kanale "Meczyki" potwierdził, że coś jest na rzeczy.

Marek Papszun
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia bliska wzmocnienia środka pola

Legia Warszawa znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, dlatego skupia się tego lata na transferach bezgotówkowych – sprowadziła dotąd Łukasza Zjawińskiego, Zorana Arsenicia, Ivana Brkicia oraz Roberta Deziela Jr. Jej działania sugerują, że szuka oszczędności tam, gdzie to tylko możliwe. Z tego względu nie zdołała zatrzymać Juergena Elitima czy Jeana-Pierre’a Nsame, a także przedwcześnie rozwiązała kontrakt z Kacprem Urbańskim.

Mimo tego, w klubie oczekują, że nadchodzący sezon będzie lepszy od poprzedniego. Ma to zapewnić Marek Papszun, który znacząco poprawił grę i wyniki zespołu w rundzie wiosennej minionego kampanii. Szkoleniowiec regularnie powtarza, że oczekuje kolejnych wzmocnień, bowiem kadra ma poważne braki. Przede wszystkim mowa tu o drugiej linii, choć skład defensywy też się w ostatnich miesiącach uszczuplił.

Po meczu z AS Trencin Papszun zasugerował, że Legia wkrótce powinna kogoś zakontraktować.

– Chciałbym, żeby coś się wydarzyło. Myślę, że czegoś możemy się spodziewać w najbliższych dniach, godzinach, tygodniach, miesiącach – przekazał Papszun po meczu towarzyskim, cytowany przez portal Legia.net.

Więcej w tym temacie powiedział na antenie „Meczyków” Marcin Szymczyk. Z jego informacji wynika, że Legia dopina transfer ofensywnego pomocnika, który w najbliższych dniach powinien dołączyć do drużyny.

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