Hiszpania – Austria: znamy składy. Mistrzowie Europy odkryli karty

19:41, 2. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Hiszpania zmierzy się z Austrią w meczu o awans do 1/8 finału MŚ 2026. Znamy wyjściowe składy, jakie wybrali Luis de la Fuente i Ralf Rangnick.

Lamine Yamal
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Austria na drodze Hiszpanii na mundialu

Hiszpania i Austria zmierzą się w 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Zwycięzca tego spotkania zagra w kolejnej fazie z Portugalią lub Chorwacją. Mecz odbędzie się w czwartek o godzinie 21:00 na SoFi Stadium w Inglewood, a faworytem pozostaje aktualny mistrz Europy.

La Roja przystępuje do fazy pucharowej w znakomitej formie. Drużyna Luisa de la Fuente wygrała Grupę H, zdobywając siedem punktów i nie tracąc ani jednej bramki. Choć Hiszpanie rozpoczęli turniej od rozczarowującego remisu z Republiką Zielonego Przylądka, to później pokonała Arabię Saudyjską (4:0) oraz Urugwaj (1:0) po golu Alexa Baeny i przypieczętowała awans.

Austria natomiast udowodniła w fazie grupowej, że potrafi walczyć do samego końca i wychodzić z trudnych sytuacji. Drużyna Ralfa Rangnicka zajęła drugie miejsce w Grupie J, ustępując jedynie Argentynie, a awans zapewniła sobie w dramatycznych okolicznościach. W ostatnim meczu grupowym Austrią zremisowała z Algierią (3:3), a decydujący gol Sasy Kalajdzicia w doliczonym czasie gry dał przepustkę do fazy pucharowej.

Hiszpanie muszą jednak mierzyć się z problemami kadrowymi. Kontuzje Yeremy’ego Pino, Nico Williamsa oraz Victora Munoza ograniczają możliwości ofensywne selekcjonera. Po stronie Austriaków kontuzjowany pozostaje Christoph Baumgartner. Początek meczu Hiszpania – Austria już o godzinie 21:00

Składy na mecz Hiszpania – Austria:

Hiszpania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri, Olmo – Yamal, Oyarzabal, Baena

Austria: Schlager – Posch, Alaba, Danso, Laimer – Seiwald, Schalger – Schmid, Wanner, Sabitzer – Gregoritsch

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