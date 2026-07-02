Koeman odchodzi, a zaczyna się gra o wszystko. Dwa kierunki dla kadry

18:16, 2. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Nicolo Schira (X)

Reprezentacja Holandii stoi przed możliwą zmianą selekcjonera. W mediach coraz częściej pojawiają się dwa głośne nazwiska trenerskie w kontekście następcy Ronalda Koemana.

Ronald Koeman
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fot. Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

To oni mogą przejąć kadrę Holandii. Decyzja coraz bliżej

Reprezentacja Holandii może wkrótce wejść w nowy etap po zakończeniu współpracy z Ronaldem Koemanem. Holenderski Związek Piłki Nożnej potwierdził, że nie przedłuży kontraktu obecnego selekcjonera, który wygasa z końcem lipca. W związku z tym rozpoczęła się dyskusja o jego potencjalnym następcy.

Według informacji przekazanych przez Nicolo Schirę na platformie X, w gronie kandydatów do objęcia kadry znajdują się dwa głośne nazwiska europejskiej piłki. Mowa o Eriku ten Hagu oraz Arne Slocie, którzy mieliby być rozważani jako główni pretendenci do przejęcia drużyny narodowej.

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Ten Hag pozostaje bez stałego zatrudnienia od czasu krótkiego epizodu w Bayerze Leverkusen, gdzie pracował od lipca do września 2025 roku, prowadząc zespół w zaledwie trzech oficjalnych spotkaniach. Wcześniej zdobył uznanie dzięki pracy w Ajaxie oraz Manchesterze United, gdzie odpowiadał za przebudowę drużyn i wprowadzanie młodych zawodników.

Z kolei Slot uchodzi za jednego z najbardziej cenionych szkoleniowców nowej generacji. Zyskał renomę dzięki pracy w Feyenoordzie oraz Liverpoolu. Jego nazwisko od dłuższego czasu pojawia się w kontekście większych wyzwań reprezentacyjnych.

Decyzja w sprawie nowego selekcjonera Holandii ma zapaść w najbliższych tygodniach. Federacja nie chce dopuścić do dłuższego okresu niepewności przed kolejnymi ważnymi wyzwaniami międzynarodowymi.

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