Inter znalazł następcę Sommera. To on trafi do mistrzów Włoch

Inter Mediolan dopiął kolejny transfer przed sezonem. Nowym bramkarzem mistrzów Włoch zostanie Ivan Provedel, który przeniesie się z Lazio na zasadzie transferu definitywnego.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Provedel będzie rywalizował z Martinezem

Po wygaśnięciu kontraktu Yanna Sommera, Inter Mediolan musiał znaleźć nowego golkipera. Wybór padł na Ivana Provedela, o czym w mediach mówiło się już od pewnego czasu. Według Sky Sports, mediolański klub osiągnął już porozumienie z Lazio, a także z samym zawodnikiem. Wartość transferu ma wynieść około 3 milionów euro.

30-letni bramkarz dołączy do zespołu prowadzonego przez Cristiana Chivu i będzie rywalizował o miejsce w podstawowym składzie z Josepem Martinezem. Hiszpan trafił do Interu dwa lata temu z Genoi za 14 milionów euro oraz dodatkowy milion w bonusach i teraz ma zostać pierwszym wyborem sztabu szkoleniowego.

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Początkowo działacze Interu planowali sprowadzenie bramkarza, który od razu wskoczyłby do wyjściowej jedenastki. Głównym kandydatem był Guglielmo Vicario z Tottenhamu, jednak ostatecznie klub postanowił zaufać Martinezowi i poszukać bardziej doświadczonego oraz tańszego zmiennika.

Provedel ma w przyszłym tygodniu przejść testy medyczne, po których podpisze kontrakt z Interem i oficjalnie zostanie nowym zawodnikiem mistrzów Włoch. Nerazzurri postanowili większe środki przeznaczyć na wzmocnienia w innych strefach boiska. Dziwić to nie może, bo Josep Martinez zasłużył na zaufanie, by stać się numerem jeden.