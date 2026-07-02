Vinicius może odejść z Realu pod tym warunkiem. Giganci ustawiają się w kolejce

Vinicius Junior wciąż nie przedłużył kontraktu z Realem Madryt. Jak podaje El Debate, jeśli Brazylijczyk nie przedłuży kontraktu, może odejść po zakończeniu mundialu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius może odejść do giganta Premier League lub Bayernu

Przyszłość Viniciusa Juniora na Santiago Bernabeu wciąż nie jest jasna. Aktualna umowa skrzydłowego wygasa w 2027 roku i wciąż nie została przedłużona. Według doniesień Real Madryt nie zamierza puścić swojej gwiazdy za darmo i rozważa sprzedaż Brazylijczyka zaraz po zakończeniu Mistrzostw Świata 2026.

Jak donosi „El Debate” agencja Roc Nation Sports oraz menadżer Federico Pena naciskają na zawodnika, aby nie podpisywał nowego kontraktu. Wypełnienie obecnej umowy do końca pozwoliłoby zawodnikowi odejść za darmo i zainkasować potężną premię od nowego pracodawcy.

Władze hiszpańskiego giganta mają zupełnie inny plan. Królewscy zainwestowali w skrzydłowego 50 milionów euro i zamierzają odzyskać te pieniądze. Dyrektor Jose Angel Sanchez ma otrzymać za zadanie sprzedać zawodnika, jeśli ten nie przedłuży umowy po powrocie z trwającego właśnie mundialu. Klub nie zamierza czekać i ryzykować darmowego odejścia swojej gwiazdy za rok.

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Jednak oczekiwania finansowe mocno ograniczają liczbę potencjalnych kupców. W Europie realne szanse na zatrudnienie napastnika ma tylko pięć klubów. Są to Arsenal, Liverpool, Manchester City, Bayern Monachium oraz Manchester United. Dołączenie do jegnego z tych zespołów miałoby być dla niego ostatnim wielkim wyzwaniem przed planowaną przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej.

Dotychczasowe negocjacje z Realem utknęły w martwym punkcie. Los Blancos zaoferowali 22 miliony euro rocznie, podczas gdy piłkarz oczekuje pensji na poziomie 27 milionów.

Dlatego opcją może być natychmiastowa sprzedaż za 90 milionów euro do któregoś z wymienionych gigantów. Wtedy Vinicius miałby zgarnąć 15-20 milionów premii za transfer, a Real odzyskałby około 70 milionów euro.