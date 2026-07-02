Man City poluje na bramkarza. Szykuje się powrót do klubu

Manchester City jest blisko finalizacji transferu Pierce'a Charlesa z Sheffield Wednesday - ujawnia Ben Jacobs. 20-letni bramkarz ma wrócić na Etihad Stadium po sześciu latach.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Pierce Charles bliski powrotu do Manchesteru City

Manchester City jest coraz bliżej sfinalizowania transferu Pierce’a Charlesa, byłego bramkarza klubowej akademii, który obecnie występuje w Sheffield Wednesday. Transfer 20-letniego reprezentanta Irlandii Północnej ma znajdować się już na ostatniej prostej, a wszystko wskazuje na to, że młody golkiper wkrótce wróci na Etihad Stadium.

Charles ma za sobą solidny sezon na poziomie Championship. W minionych rozgrywkach rozegrał 19 spotkań i zachował dwa czyste konta. Jego rozwój nie przeszedł niezauważony, a Manchester City uznał, że to odpowiedni moment, by ponownie sprowadzić go do klubu.

Obecnie niekwestionowanym numerem jeden między słupkami The Citizens pozostaje Gianluigi Donnarumma. Według medialnych doniesień Manchester City robi wyraźne postępy w negocjacjach z Sheffield Wednesday. Rozmowy między klubami mają przebiegać sprawnie.

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Charles, urodzony w Manchesterze, opuścił akademię City w wieku 16 lat. Kluczowym aspektem przy ocenie zawodnika jest jego profil techniczny. Manchester City poszukuje bramkarza dobrze operującego piłką, który potrafi skutecznie uczestniczyć w budowaniu akcji od tyłu. Taki styl gry jest szczególnie istotny w systemie preferowanym przez nowego menedżera Enzo Mareskę.

Sytuacja transferowa nabrała tempa również ze względu na niepewną przyszłość Jamesa Trafforda. 23-letni Anglik, który wrócił do klubu z Burnley, nie zdołał wywalczyć regularnej gry i coraz bardziej frustruje go rola rezerwowego. Przyszłość Trafforda stoi obecnie pod znakiem zapytania, a zainteresowanie jego usługami wykazują między innymi Newcastle United, Brighton & Hove Albion oraz Aston Villa.