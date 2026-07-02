Koeman zrezygnował. Oto kandydaci na selekcjonera reprezentacji Holandii

Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Arne Slot i Erik ten Hag w gronie kandydatów na selekcjonera Holendrów

Reprezentacja Holandii przedwcześnie zakończyła udział w Mistrzostwach Świata 2026. Oczekiwania były dużo większe, ponieważ kibice liczyli na walkę o medale, a Ronald Koeman mówił nawet o marzeniach, które sięgają zdobycia tytułu mistrzów świata. Rzeczywistość była jednak brutalna, ponieważ Oranje odpadli w 1/16 finału, przegrywając z Marokiem w konkursie rzutów karnych.

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Porażka i szybkie odpadnięcie z mundialu ma swoje konsekwencje. Ze stanowiska selekcjonera natychmiast zrezygnował Ronald Koeman. Holendrzy są więc szóstym uczestnikiem Mistrzostw Świata, który zmieni trenera po nieudanym turnieju. Wcześniej było wiadomo, że nowego szkoleniowca będą mieć takie kadry jak Tunezja, Urugwaj, Szkocja, Korea Południowa i Czechy.

Nicolo Schira poinformował o dwóch kandydatach, którzy są brani pod uwagę przez holenderską federację. Pierwsze nazwisko nie jest żadnym zaskoczeniem. Jednym z faworytów ma być Arne Slot, czyli były opiekun Liverpoolu, z którym sięgnął po triumf w Premier League. Drugi z kandydatów to Erik ten Hag, a więc były menedżer Manchesteru United. Obecnie pracuje w Twente Enschede, gdzie pełni funkcję dyrektora technicznego. Z holenderskim klubem związał się w lutym tego roku.

Na ostateczny wybór trzeba będzie jeszcze poczekać. Media wśród potencjalnych opcji wymieniają także Petera Bosza. Holenderska federacja będzie miała w czym wybierać.