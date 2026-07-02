Przewidywane składy na mecz Portugalia – Chorwacja
Reprezentacja Portugalii zajęła 2. miejsce w grupie, więc utrudniła sobie drogę do finału Mistrzostw Świata 2026. Już w pierwszej rundzie fazy pucharowej czeka ich trudne zadanie, ponieważ zmierzą się z reprezentacją Chorwacji. Spotkanie odbędzie się w nocy z czwartku na piątek (2/3 lipca) o godzinie 1:00 czasu polskiego. Areną zmagań będzie stadion BMO Field w Toronto.
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Dla Cristiano Ronaldo lub Luki Modricia będzie to ostatni występ na Mistrzostwach Świata. Stawka jest więc ogromna, a selekcjonerzy obu drużyn postawią na najlepszych zawodników. Roberto Martinez w porównaniu do ostatniego starcia z Kolumbią ma przeprowadzić jedną zmianę w wyjściowej jedenastce. Na skrzydle Joao Felixa powinien zastąpić Rafael Leao. Reszta składu pozostanie niezmieniona.
Drobne korekty wprowadzi także Zlatko Dalić. Porównując skład Chorwacji w meczu z Ghaną, w fazie pucharowej prawdopodobnie nie zagra Martin Baturina. Miejsce pomocnika Como powinien zająć Ivan Perisić, który ostatnio zastąpił w obronie Josko Gvardiola.
Przewidywane składy na mecz Portugalia – Chorwacja:
Portugalia: Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Neves, Vitinha, Bruno – Neto, Ronaldo, Leao
Chorwacja: Livaković – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol – Modrić, Kovacić, Sucić – Perisić, Budimir, Vlasić