Nie Brazylia i nie Argentyna. De la Fuente wskazał zespół gotowy na wielki sukces

16:22, 2. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Clarosports.com

Luis de la Fuente niespodziewanie wskazał nowego kandydata do triumfu na MŚ 2026. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii publicznie wyróżnił ekipę, która ma go pozytywnie zaskakiwać.

Luis de la Fuente
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fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

De la Fuente zaskoczył wszystkich. Nagle ogłosił nowego faworyta do złota

Luis de la Fuente skoncentrowany jest na walce reprezentacji Hiszpanii o awans do ćwierćfinału mundialu, jednak podczas jednej z konferencji prasowych zwrócił uwagę na drużynę, która jego zdaniem może odegrać znaczącą rolę w dalszej części turnieju. Selekcjoner mistrzów Europy nie ukrywa, że z dużym uznaniem patrzy na reprezentację Kolumbii.

– To jedna z dwóch drużyn, które nas pokonały. Do tej pory nie zaliczałem ich do faworytów, ale teraz to robię. Mają bardzo wysoki poziom, fantastycznych zawodników, o bardzo wysokim poziomie fizycznym i technicznym. Wystarczy spojrzeć na ich linię ataku. To świetna drużyna – powiedział de la Fuente cytowany przez Clarosports.com.

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Słowa selekcjonera nie są przypadkowe. Hiszpanie doskonale pamiętają towarzyskie starcie z Kolumbią rozegrane w Anglii w 2024 roku. Wówczas jedyna bramka Daniela Munoza po znakomitej akcji Luisa Diaza przesądziła o zwycięstwie południowoamerykańskiej drużyny. Była to porażka, która mocno zapadła w pamięć sztabowi La Roja.

Hiszpania natomiast przygotowuje się do meczu 1/8 finału MŚ 2026 z Austrią, który zostanie rozegrany w Los Angeles. Z kolei Kolumbia zameldowała się już w Kansas City przed spotkaniem z Ghaną. Co ważne dla Nestora Lorenzo, wszyscy zawodnicy pozostają do jego dyspozycji, dzięki czemu szkoleniowiec może skorzystać z pełnej, 26-osobowej kadry w kluczowej fazie turnieju.

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