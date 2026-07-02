Barcelona podpisała kontrakt z napastnikiem. Ale to nie następca „Lewego”

FC Barcelona oficjalnie ogłosiła kolejny transfer przed sezonem 2026/27. Tym razem do zespołu rezerw dołączył Ignasi Quer, który przeszedł do Blaugrany na zasadzie wolnego transferu.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Ignasi Quer nowym zawodnikiem Barcy Atletic

22-letni napastnik podpisał kontrakt z Barceloną obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku i został drugim letnim wzmocnieniem Barcy Atletic po Javim Castro. Hiszpan trafił do Barcelony z CE L’Hospitalet, a jego pozyskanie jest elementem przebudowy rezerw po nieudanym sezonie, w którym drużynie nie udało się wywalczyć awansu z Segunda Federacion.

Quer ma za sobą bardzo udane rozgrywki. Sezon rozpoczął w barwach UE Vic, gdzie zdobył pięć bramek. Zimą przeniósł się do CE L’Hospitalet i jeszcze bardziej poprawił swoją skuteczność. W drugiej części sezonu strzelił 15 goli, stając się jednym z liderów zespołu walczącego o awans.

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Napastnik błysnął również w barażach o awans, zdobywając dwa gole w pierwszym meczu z CF Badalona. Łącznie zakończył sezon z dorobkiem 20 bramek w rozgrywkach Tercera Federacion, dzięki czemu znalazł się w gronie najskuteczniejszych strzelców ligi.

W Barcelonie liczą, że Quer wniesie do drużyny siłę fizyczną, skuteczność pod bramką rywali oraz wszechstronność w ataku. Przy podpisaniu kontraktu obecny był dyrektor akademii Barcelony Jose Ramon Alexanko.

Tymczasem poszukiwania napastnika do pierwszego zespołu FC Barcelony wciąż trwają. Nadal żywy pozostaje temat transferu Juliana Alveraza. W ostatnich dniach wróciły też spekulacje na temat Dusana Vlahovicia. Sytuacja pozostaje dynamiczna.