Młody snajper wchodzi do gry. Ruch stawia na przyszłość

Ruch Chorzów wzmocnił ofensywę młodym napastnikiem, z którym wiązane są w klubie duże nadzieje. Nowy nabytek jednocześnie ma być realnym wsparciem pierwszego zespołu.

fot. Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Ruch Chorzów z nowym napastnikiem

Ruch Chorzów sfinalizował transfer młodego napastnika Seweryna Cieślaka. Zawodnik podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwa sezony. 18-latek przenosi się do 14-krotnego mistrza Polski z trzecioligowej Skry Częstochowa na zasadzie transferu definitywnego. Jego rozwój ma być jednym z kluczowych projektów sportowych Niebieskich.

Jak przekazuje biuro prasowe klubu, zawodnik od początku okresu przygotowawczego trenował z drużyną i szybko przekonał do siebie sztab szkoleniowy. Jego występ w meczu jubileuszowym z okazji 80-lecia Unii Oświęcim, w którym wpisał się na listę strzelców, miał dodatkowo potwierdzić potencjał ofensywny młodego piłkarza.

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Sam zawodnik nie ukrywa, że przenosiny do Chorzowa mają dla niego wymiar emocjonalny i sportowy. – Ucieszyłem się z możliwości przenosin do Chorzowa. W ostatnim sezonie w Skrze zadebiutowałem na poziomie trzeciej ligi, zbierałem minuty, a z czasem też liczby. Byłem zadowolony szczególnie z rundy wiosennej. W Ruchu chcę łapać jak najwięcej minut, rozwijać się. Wiadomo, że dla napastnika najważniejsze są bramki i asysty. Pierwszą już zdobyłem, w sparingu w Oświęcimiu. Teraz pracuję i czekam na pierwsze trafienie w sezonie – powiedział Cieślak cytowany przez stronę KSRuch.com.

💥 Nowy napastnik w Niebieskich barwach!



🆕 18-letni Seweryn Cieślak podpisał z Ruchem dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata! Pierwsze kroki w seniorskiej piłce stawiał w Skrze Częstochowa, z której dołączył do Niebieskich w ramach testów. W zeszłym sezonie… pic.twitter.com/nkVlDOdti7 — Ruch Chorzów (@RuchChorzow1920) July 2, 2026

Nowy napastnik Niebieskich urodził się 21 kwietnia 2008 roku w Bełchatowie. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Zawiszy Pajęczno, skąd w 2020 roku trafił do Skry Częstochowa.

– Bardzo cieszymy się z pozyskania Seweryna. Widzimy w nim duży potencjał na przyszłość, ale również już określone umiejętności, niezbędne dla zawodnika na pozycji nr 9. W każdym treningu podczas przygotowań potwierdzał nasze obserwacje. Mocno wierzymy w jego rozwój i że wkrótce będzie mu dane zdobywać bramki z eRką na piersi – rzekł dyrektor sportowy Ruchu – Tomasz Foszmańczyk,

W nowym zespole zachowa status młodzieżowca przez trzy sezony, co dodatkowo zwiększa jego wartość w kontekście regulaminowym. Chorzowski klub liczy, że nowy nabytek szybko przełoży potencjał na bramki.