Arbeloa pozbawił gwiazdę Realu Madryt wyjazdu na mundial

Dani Carvajal może mieć coraz większy problem z walką o mundial. W programie „El Larguero” zwrócono uwagę, że Alvaro Arbeloa nie daje mu zbyt wielu okazji do pokazania się.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Carvajal ma coraz mniej przestrzeni, by przekonać selekcjonera

W hiszpańskich mediach pojawiła się dyskusja wokół sytuacji Daniego Carvajala w Realu Madryt. Temat dotyczy przede wszystkim jego ograniczonej liczby minut i tego, jak może to wpłynąć na jego szanse w reprezentacji Hiszpanii.

Julio Pulido stwierdził wprost, że taki układ działa na niekorzyść doświadczonego obrońcy. Jego zdaniem Luis de la Fuente może czekać na Carvajala, ale bez regularnej gry zawodnikowi będzie bardzo trudno wrócić do poważnej walki o miejsce w kadrze.

– Arbeloa nie da mu żadnej okazji, żeby mógł się pokazać i być na mundialu – powiedział Pulido.

To mocna opinia, ale dobrze oddaje kierunek całej debaty. Carvajal nie dostaje wystarczająco wielu szans, a czas do wielkiego turnieju będzie tylko uciekał.

W programie padły też uwagi dotyczące sposobu, w jaki Arbeloa mówi o swoim piłkarzu. Antonio Romero i Manu Carreno zwracali uwagę, że ton wypowiedzi szkoleniowca wobec Carvajala ma być inny niż w przypadku większości zawodników z kadry.

Ich zdaniem trener ma pełne prawo podejmować decyzje sportowe po swojemu, ale jednocześnie w tej sprawie brakuje bardziej życzliwego podejścia wobec piłkarza, który od lat jest ważną postacią Realu Madryt.