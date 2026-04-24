Real Madryt zaplanował czystki w składzie. Perez skreślił dziewięciu piłkarzy

Real Madryt po słabym sezonie zaplanował masowe odejścia. Według Mundo Deportivo z klubem pożegnać się może dziewięciu piłkarzy. Ujawniono nazwiska, które skreślił Florentino Perez.

Carvajal, Alaba, Camavinga i nie tylko – oni mogą opuścić Real Madryt

Real Madryt po raz drugi z rzędu skończy sezon bez zwycięstwa w La Liga, Lidze Mistrzów czy Pucharze Króla. Bieżąca kampania została uznana za porażkę, a przyczynił się do niej zarówno Xabi Alonso, jak i Alvaro Arbeloa. Niewykluczone, że latem na Bernabeu nastąpi kolejna zmiana szkoleniowca. W grę wchodzi zatrudnienie trenera o dużo większym doświadczeniu i przede wszystkim z sukcesami na koncie.

Konsekwencją słabych wyników ma być nie tylko zmiana na ławce trenerskiej, ale również masowe odejścia z klubu. Z informacji Mundo Deportivo wynika, że Real Madryt może pożegnać aż dziewięciu zawodników. Z kolei OkDiario przygotowało listę nietykalnych piłkarzy.

Wśród nazwisk, które skreślił Florentino Perez na próżno szukać zawodników wyjściowej jedenastki. Jest za to legenda klubu, czyli Dani Carvajal. Jego kontrakt wygasa po sezonie i prawdopodobnie nie zostanie przedłużony. Podobnie wygląda sytuacja Davida Alaby.

Przyszłości w Madrycie nie mają również Gonzalo Garcia, Dani Ceballos, Raul Asencio czy Fran Garcia. Niewypałem transferowym okazał się Franco Mastantuono. Natomiast kiepska forma Andrija Łunina i Eduardo Camavingi przesądziła, że oni także są na wylocie z klubu.

Lista zawodników, którzy mogą opuścić Real Madryt wg. Mundo Deportivo: