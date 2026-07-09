Francja – Maroko: oficjalne składy na pierwszy ćwierćfinał MŚ 2026

20:49, 9. lipca 2026 22:49, 9. lipca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

W czwartkowy wieczór odbędzie się pierwszy ćwierćfinałowy mecz Mistrzostw Świata 2026. Oto oficjalne składy obu reprezentacji na to spotkanie.

Kylian Mbappe
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Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Składy na hit mundialu

Już w czwartek o godzinie 22:00 czasu polskiego Francja i Maroko przystąpią do pierwszego ćwierćfinałowego starcia na Mistrzostwach Świata 2026 rozgrywanych w Meksyku, Kanadzie i USA. Stawką jest oczywiście awans do półfinału, gdzie na zwycięzcę czekać będzie lepszy z pary Hiszpania/Belgia.

Na Boston Stadium reprezentacja Didiera Deschampsa przyjeżdża bez większych zmian w składzie. Selekcjoner Trójkolorowych ma do dyspozycji w zasadzie wszystkich zawodników. Jedynym wyjątkiem jest Aurelien Tchouameni, który opuścił już ostatni mecz z Paragwajem ze względu na uraz uda, ale znajduje się na ławce rezerwowych.

Miejsce 26-latka w składzie ponownie zajmie Manu Kone. Ciekawą zmianą w składzie jest także zmiana Bradleya Barcoli za Desire Doue.

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Z kolei w wyjściowym składzie Maroka zabrakło Ismaela Saibariego, który został zmieniony w 22. minucie spotkania 1/8 finału z Kanadą. Jednakże takie gwiazdy jak Achraf Hakimi czy Brahim Diaz naturalnie pojawiły się w pierwszej jedenastce.

Składy na mecz Francja – Maroko:

Francja: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Kone, Rabiot – Dembele, Olise, Doue – Mbappe

Maroko: Bounou – Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine – El Aynaoui, Bouaddi – Talbi, Ounahi, El Khannouss – Diaz

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