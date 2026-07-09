Brahim Diaz wierzy w awans Maroka do półfinału. „Damy z siebie wszystko”

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Brahim Diaz

Francja – Maroko. Brahim Diaz wziął udział w konferencji prasowej

Mistrzostwa świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. Już dziś, w czwartek 9 lipca o godzinie 22:00, kibice będą mogli obejrzeć niezwykle interesujący ćwierćfinał, w którym Francja zmierzy się z Marokiem. Reprezentacja Trójkolorowych od początku turnieju znajduje się w gronie głównych kandydatów do zdobycia mistrzowskiego tytułu. Z kolei afrykańska ekipa imponuje formą i potwierdza, że jest jednym z największych objawień tegorocznego mundialu.

Przed spotkaniem z mediami porozmawiał Brahim Diaz. Skrzydłowy Realu Madryt wrócił wspomnieniami do poprzedniego meczu z Kanadą, który Maroko wygrało 3:0. – Pokazaliśmy wyjątkową mentalność oraz udowodniliśmy, co jesteśmy w stanie osiągnąć. W drugiej połowie zmieniliśmy sposób, w jaki graliśmy, wróciliśmy do spotkania i udało nam się zwyciężyć. To jest nasz charakter – powiedział 26-letni zawodnik, podkreślając determinację całego zespołu.

Diaz odniósł się również do zbliżającego się starcia z Francuzami oraz pojedynku z klubowym kolegą z Realu Madryt, Kylianem Mbappe. – Mamy bardzo ważny mecz, a każdy chce w nim zagrać i pomóc drużynie osiągnąć cel. Kylian Mbappe? Jesteśmy przyjaciółmi, ale na boisku będziemy rywalami. Obie strony zrobią wszystko, aby wygrać. Ze swojej strony dam z siebie wszystko, by pomóc Maroku awansować do półfinału – zakończył wszechstronny piłkarz, cytowany przez serwis „Morocco World News”.

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