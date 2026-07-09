Francja czy Maroko? Oto przewidywane składy na hitowy ćwierćfinał mundialu

07:32, 9. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Goal.pl

Francja i Maroko zmierzą się w czwartek w Bostonie w ćwierćfinale mistrzostw świata. Stawką spotkania będzie awans do półfinału, gdzie na zwycięzcę czekać będzie lepszy z pary Hiszpania - Belgia.

Kylian Mbappe
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Dobra sytuacja kadrowa Francji i Maroko przed hitem

Francja przystąpi do meczu bez większych zmian w wyjściowym składzie. Didier Deschamps ma zamiar postawić na sprawdzone ustawienie, choć nadal nie będzie mógł skorzystać z Aureliena Tchouameniego. Pomocnik opuścił już poprzednie spotkanie z Paragwajem z powodu urazu uda i w ostatnich dniach nie trenował z drużyną. Jego miejsce w środku pola ponownie ma zająć Manu Kone.

Największą bronią Trójkolorowych będzie Kylian Mbappe. Kapitan reprezentacji Francji zdobył zwycięskiego gola przeciwko Paragwajowi i z siedmioma trafieniami jest w czołówce klasyfikacji strzelców mundialu obok Lionela Messiegp i Erlinga Haalanda. Napastnik Realu Madryt ma już także 19 bramek w historii występów na mistrzostwach świata.

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Maroko również ma niewielkie problemy kadrowe. Pod znakiem zapytania stoi występ Ismaela Saibariego, który doznał urazu mięśnia dwugłowego uda w meczu 1/8 finału. Jeśli nie będzie gotowy do gry, od pierwszej minuty w ataku powinien pojawić się Soufiane Rahimi. Niepewna jest także sytuacja środkowego obrońcy Chadiego Riada, który w poprzednim spotkaniu opuścił boisko przed końcem meczu.

Duże nadzieje Marokańczycy wiążą z Brahimem Diazem. Pomocnik zanotował dwie asysty w meczu z Kanadą i jest liderem zespołu. To on ma w dużej mierze odpowiadać za kreowanie gry.

Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 22:00 czasu polskiego.

Przewidywane składy na mecz Francja – Maroko

Francja: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe

Maroko: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi

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