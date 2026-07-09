Raków Częstochowa może doczekać się przełomu w sprawie nowego stadionu. Władze miasta mają rozważać zupełnie nową lokalizację dla długo wyczekiwanej inwestycji.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Wokół stadionu Rakowa nastąpił nieoczekiwany zwrot. To może zmienić wszystko

Raków Częstochowa od lat czeka na stadion odpowiadający sportowym ambicjom klubu. Wszystko wskazuje jednak na to, że dotychczasowy plan budowy nowej areny na terenach dawnego Elanexu może ostatecznie trafić do kosza. Jak informuje „Dziennik Zachodni”, władze miasta przedstawiły nową koncepcję, która zakłada realizację inwestycji na Złotej Górze.

Według ustaleń gazety propozycja została zaprezentowana podczas spotkania przedstawicieli miasta i klubu z PKO BP Ekstraklasy pod koniec czerwca. Nowy stadion miałby powstać w dawnym kamieniołomie i pomieścić mniej więcej 15 tysięcy kibiców. Projekt ma nawiązywać do słynnego Estadio Municipal de Braga w Portugalii, którego charakterystycznym elementem jest wykorzystanie naturalnej skały jako części konstrukcji obiektu.

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Zmiana kierunku nie jest przypadkowa. „Dziennik Zachodni” wskazuje, że realizację projektu na terenach Elanexu skutecznie komplikują kwestie konserwatorskie. Ochrona zabytkowych obiektów znajdujących się na tym obszarze znacząco ogranicza możliwości stworzenia stadionu spełniającego wymogi dotyczących gry w elicie oraz w rozgrywkach UEFA.

Według naszych informacji władze Częstochowy zmieniają plany dotyczące lokalizacji nowego stadionu Rakowa. Decyzja ta jest pokłosiem problemów z realizacją inwestycji na terenie dawnego Elanexu.https://t.co/soxfMPsApI — Dziennik Zachodni (@zachodni) July 8, 2026

Nowa lokalizacja ma kilka istotnych atutów. Złota Góra znajduje się w sąsiedztwie stadionu żużlowego Włókniarza i Hali Sportowej Częstochowa, co pozwoliłoby stworzyć duży kompleks sportowy. Dodatkowym argumentem jest istniejąca infrastruktura komunikacyjna oraz zaplecze parkingowe.

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Na razie projekt pozostaje na etapie wstępnej koncepcji. Mimo to pojawienie się konkretnej alternatywy dla Elanexu może być najważniejszym krokiem w sprawie nowego domu Rakowa od wielu miesięcy.