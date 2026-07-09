Francja chce pokazać swoją moc, Maroko liczy na rewanż. Wielki hit mundialu

Francja vs Maroko to zdecydowanie jeden z ciekawszych ćwierćfinałów mundialu 2026. Obie drużyny mają aspirację, by zagrać w wielkim finale. Faworytem są oczywiście podopiecznie Didiera Deschampsa, ale zapowiada się ekscytujące widowisko. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 22:00.

fot. Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe w meczu z Iranem

Cały świat znów będzie patrzył na Mbappe

Francja stanie przed szansą awansu do trzeciego z rzędu półfinału mistrzostw świata. Dwukrotni mistrzowie globu zmierzą się w Bostonie z Marokiem, a zwycięzca tego ćwierćfinału zagra o finał ze zwycięzcą pary Hiszpania – Belgia. Dla obu reprezentacji będzie to również rewanż za półfinał mundialu w 2022 roku, który Francuzi wygrali 2:0.

Trójkolorowi pozostają jedną z największych rewelacji turnieju pod względem formy. Wygrali wszystkie pięć dotychczasowych spotkań, eliminując po drodze Szwecję i Paragwaj, a w całym turnieju zdobyli już 13 bramek. Ofensywa z Kylianem Mbappe, Ousmane’em Dembele, Michaelem Olise i Bradleyem Barcolą należy do najgroźniejszych na mundialu, a z ławki cenne wsparcie zapewnia Desire Doue.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dla Didiera Deschampsa będzie to wyjątkowe spotkanie. Selekcjoner, który po turnieju zakończy pracę z reprezentacją Francji, poprowadzi zespół w swoim 25. meczu na mistrzostwach świata, wyrównując rekord legendarnego Helmuta Schona. Francuzi wygrali także 11 z ostatnich 12 meczów o stawkę i są uznawani za jednych z głównych kandydatów do zdobycia tytułu.

Maroko ponownie zapisuje się w historii afrykańskiego futbolu. „Lwy Atlasu” awansowały z grupy, a następnie wyeliminowały Holandię po rzutach karnych i pewnie pokonały współgospodarzy turnieju – Kanadę. Zespół Mohameda Ouahbiego pozostaje niepokonany od dziesięciu spotkań, jednak teraz czeka go najtrudniejsze wyzwanie.

Zobacz też:

Francja bez Tchouameniego, Maroko liczy na Diaza

Francuzi przystąpią do ćwierćfinału niemal w najmocniejszym składzie. Selekcjoner najprawdopodobniej nie będzie dokonywał zmian w wyjściowej jedenastce, która dobrze spisuje się od początku turnieju. W środku pola ponownie powinien wystąpić Manu Kone, zastępujący kontuzjowanego Aureliena Tchouameniego, który z powodu urazu uda opuścił mecz z Paragwajem i nie trenował przez kilka ostatnich dni. Poza grą pozostaje również Marcus Thuram.

W reprezentacji Maroka największe znaki zapytania dotyczą stanu zdrowia Ismaela Saibariego. Nowy piłkarz Bayernu Monachium błyszczał w fazie grupowej, ale w meczu 1/8 finału przedwcześnie opuścił boisko z powodu urazu mięśnia dwugłowego uda. Jeśli nie będzie gotowy do gry od pierwszej minuty, jego miejsce w ataku powinien zająć Soufiane Rahimi. Niepewna pozostaje także dyspozycja środkowego obrońcy Chadiego Riada, którego w poprzednim spotkaniu zastąpił Redouane Halhal. Kluczową postacią ofensywy będzie natomiast Brahim Diaz, który ma odpowiadać za kreację gry.

Przewidywane składy na mecz Francja – Maroko

Francja: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe

Maroko: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi

Kiedy odbędzie się spotkanie Francja – Maroko?

To ciekawie zapowiadające się spotkanie z udziałem reprezentacji Francji i Maroko odbędzie się w czwartek, 9 lipca, o godzinie 22:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną z tego starcia przeprowadzi kanał TVP 1. Pojedynek będzie można śledzić także na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.